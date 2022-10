Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im September

Bislang verhielt sich das Mietwagenjahr 2022 laut Sunny Cars Analyse absolut atypisch: erst gab es - aufgrund des Mietwagen-Mangels - extrem hohe Preise, worauf zum Hochsommer dann eine Trendwende folgte und anschließend Preisschwankungen so dynamisch wie Börsenkurse. Im Herbst fand nun aber eine altbekannte Preisentwicklung statt: Die Preise sanken mit Ende der Haupt-Feriensaison.

Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars, gibt seine Einschätzung zur aktuellen Marktsituation mit Stand 5. Oktober 2022:

Mietwagenpreise fallen weiter

Im Frühsommer kamen auf viele Reisende wenige Mietwagen, im Herbst dreht sich dieses Verhältnis saisonbedingt um. Daher sinkt der Preis: Statt 647 EUR pro Anmietung im Juni 2022 lag eine durchschnittliche Buchung im September bei 425 EUR. Dies entspreche rund 35% günstigeren Preisen binnen einem Quartal. Dennoch liege das gesamte Preisniveau deutlich höher verglichen mit 2019. Dies wirke sich auch auf die gesamte Anzahl an Anmietungen aus: Rund 25% weniger Kunden als vor der Pandemie mieteten sich heuer ein Urlaubsauto.

Flugchaos hielt an

Verspätungen und zahlreiche Streichungen von Flügen wirkten sich auch im September auf die Anmietungen aus. So konnten Kundinnen und Kunden die Ferienautos oft nicht zum geplanten Zeitpunkt übernehmen, was viel Flexibilität und große Koordinationsleistungen am Mietwagenschalter vor Ort in den Urlaubsdestinationen erforderte.

Tipp vom Experten: Trotz strapazierten Nerven bei Flugausfall oder -verschiebung daran denken, den Mietwagen-Anbieter entsprechend zu informieren. So erhalten Reisende sicher ihr Fahrzeug.

Details zu den Buchungstrends

Der Anteil an Buchungen für das neue Jahr zieht auf niedrigem Niveau langsam an. Im August 2022 entfielen nur 7% aller Buchungen auf 2023. Nun liege der Anteil bei 13%. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass weiterhin der Großteil an Autoanmietungen kurzfristig erfolgt. Im September bezogen sich über 70% aller Buchungen auf den September selbst oder den Folgemonat Oktober 2022.

Durchschnittlicher Buchungswert Sunny Cars / Year to date:

2019/September: 255 EUR

2022/August: 475 EUR

2022/September: 425 EUR

2019/September vs. 2022/September = +66% Wert pro Buchung zu Vor-Corona

2022/August vs. 2022/September = -11% Wert pro Buchung zum Vor-Monat

Top-Zielgebiete Sunny Cars:

Die meisten Buchungen im September 2022 fielen auf diese fünf Zielgebiete:

Spanien Griechenland Italien Portugal USA

