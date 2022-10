FH Linz: Air Dolomiti stockt Frankfurt-Verbindung auf

Mit Ende Oktober 2022 wird das bisherige Angebot von Air Dolomiti durch eine zusätzliche Vormittags-Verbindung aufgestockt. Die Flüge werden an den Verkehrstagen Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag im Lufthansa Code-Share durchgeführt. Vielflieger profitieren so auch auf dieser Strecke von den Vorteilen des Prämienprogramms „Miles and More“.

"Die Aufstockung der Frankfurt-Verbindung ist für uns ein weiterer Schritt in Richtung “Rückkehr zur Normalität”. Durch die zusätzliche Verbindung am Vormittag können wir unseren Passagieren noch bessere Umsteigemöglichkeiten und eine noch flexiblere Termin- und Reiseplanung bieten, was sich wiederum positiv auf die Nachfrage auswirken wird”, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport.

Flugzeiten ab 30. Oktober 2022

Linz - Frankfurt:

Mo - So: LNZ ab 06:05 Uhr - FRA an 07:15 Uhr

Mo, Mi, Fr, So: LNZ ab 10:45 Uhr - FRA an 11:55 Uhr

Mo - So: LNZ ab 14:25 Uhr - FRA an 15:30 Uhr

Frankfurt - Linz:

Mo, Mi, Fr, So: FRA ab 09:05 Uhr - LNZ an 10:10 Uhr

Mo - So: FRA ab 12:30 Uhr - LNZ an 13:35 Uhr

Mo - So: FRA ab 21:00 Uhr - LNZ an 22:05 Uhr

Nähere Infos zum gesamten Flugplan unter: www.linz-airport.com (red)