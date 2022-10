Air France: Winterflugplan 2022/23 mit fünf neuen Strecken

Während der Wintersaison 2022/23 (November 2022 - März 2023) wird die Airline insgesamt 171 Ziele anfliegen, darunter 86 Langstrecken- und 85 Kurz- und Mittelstrecken. Laut aktuellen Angaben wird dafür die gesamte Flotte des Unternehmens in Betrieb sein und das Kapazitätsniveau im gesamten Netzwerk so in etwa dem des Winters 2019 entsprechen.

Außerdem werden Ende des Jahres die neuen Langstreckenkabinen von Air France eingeführt.

Neues auf der Langstrecke

Start von Paris-Charles de Gaulle - Newark

Wiederaufnahme von Kapstadt (Südafrika) und Tokio-Haneda (Japan)

In Nordamerika wird Air France im zweiten Winter in Folge ab dem 22. Oktober 2022 einen Direktflug zwischen Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) und Montreal (Kanada) mit zwei Flügen pro Woche mit Airbus A320 anbieten.

Als führende Fluggesellschaft auf der Strecke Paris-New York wird Air France zudem einen täglichen Nonstop-Service zwischen ihrem Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle und dem New York-Newark Liberty Airport (EWR), dem zweitgrößten internationalen Flughafen, der New York bedient, anbieten.

Dieser tägliche Flug, der von einer Boeing 777-200 ER durchgeführt wird, wird zusätzlich zu den Flügen Paris-Charles de Gaulle und New York-John F. Kennedy (JFK), die von Air France und von seinem Partner Delta Air Lines durchgeführt werden, angeboten.

Schließlich wird die Sommerstrecke Paris-Charles de Gaulle - Dallas für die Wintersaison mit drei Flügen pro Woche erweitert, die von 777-200 ER durchgeführt werden.

In Afrika wird Air France ihre Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und Kapstadt (Südafrika) am 30. Oktober 2022 wieder aufnehmen, die seit Beginn der Covid-Krise ausgesetzt wurden. Drei wöchentliche Flüge werden von Boeing 787-9 durchgeführt. Neben Kapstadt betreibt Air France sieben wöchentliche Flüge nach Johannesburg in Südafrika.

Im Rahmen der schrittweisen Wiedereröffnung der japanischen Grenzen hat Air France außerdem die Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und Tokio-Haneda (Japan) mit fünf wöchentlichen Flügen, die von Boeing 787-9 durchgeführt werden, wieder aufgenommen. So fliegt Air France im kommenden Winter von Paris zu beiden Flughäfen in Tokio; mit bis zu fünf wöchentlichen Flügen zum Flughafen Tokio-Narita von Paris-Charles de Gaulle.

Neues auf der Kurz- und Mittelstrecke

Fokus auf Winterdestinationen

Vier neue saisonale Strecken von ParisCharles de Gaulle nach Österreich, Norwegen und Finnland

Ab dem 30. Oktober 2022 wird Air France eine neue Strecke zwischen Paris-Orly und Casablanca mit einem täglichen Flug mit einem Airbus A320 einführen. Am selben Tag wird die Strecke Nizza-London Heathrow (UK), die bisher nur während der Hochsaison im Sommer bedient wurde, zu einem jährlichen Service mit einem täglichen Flug, der von Airbus A320 durchgeführt wird.

Die 2021 gestartete saisonale Strecke Paris-Charles de Gaulle - Rovaniemi (Finnland) wird dieses Jahr ab dem 27. November mit bis zu einem täglichen Flug mit Airbus A320 in der Weihnachtszeit wieder aufgenommen.

Am 10. Dezember 2022 werden vier neue Reiseziele dem Streckennetz von Air France beitreten:

Kittilä (Finnland) und Tromsø (Norwegen) werden jeweils einmal wöchentlich von A320 bzw. Airbus A319 angeflogen.

Innsbruck und Salzburg werden mit jeweils zwei bzw. einem wöchentlichem Flug, durchgeführt von Embraer 190 ab 10. Dezember 2022, bedient.

Schließlich werden die Sommerstrecken Paris-Orly - Tunis (Tunesien), Marseille - Algier (Algerien), Toulouse - Algier (Algerien) und Toulouse - Oran (Algerien) für die Wintersaison verlängert.

Weitere Infos und Details zum Flugplan unter: www.airfrance.com (red)