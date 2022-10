Neuer Indigo-Katalog für 2023

Die vielseitigen Programme des österreichischen Spezialveranstalters sollen den Teilnehmern dabei helfen, zur Ruhe zu kommen, eine seelische Pause einzulegen und wieder zur inneren Mitte zu finden. Für Geschäftsführerin Sonja Miko ist diese Art des bewussten Reisens, bei der man neue Erfahrungen noch stärker wahrnimmt und die weit über die Urlaubszeit hinaus gut tun, zukunftsweisend. Die Themen des Jahreskatalogs 2023 sind dabei in folgende sechs Kategorien aufgeteilt: Yoga, Meditation & Achtsamkeit, Kreativ & Aktiv, Qi Gong, Ayurveda sowie eigene Häuser.

Neu im Jahr 2023

Für den Spezialveranstalter mit den Schwerpunkten Yoga, Qi Gong, Meditation und weltweite Ayurveda-Kuren liegt der Fokus in den drei eigenen Häusern nächstes Jahr auf Themenreisen zur Stärkung der Resilienz, zur inneren Widerstandsfähigkeit sowie Selbstfürsorge und Achtsamkeit. So lernen Indigourlauber beispielsweise beim Programm Magic Mindfulness in der mallorquinischen Son Manera Retreat Finca achtsames Atmen und Verweilen im Augenblick – für Zugang zu mehr Zufriedenheit, Freude und Vertrauen. Ebenfalls neu ist das Programm Meditation und Bogenschießen im Mühlviertel.

Außerdem erstmalig im Indigourlaub-Katalog: die Destination Kroatien mit dem Angebot "Magie der inneren Ausrichtung". Im Hotel Village Balatura südlich von Rijeka begeben sich Yogafans umgeben von unberührter Natur auf ihren Weg zur inneren Mitte. Preisbeispiel: Sieben Nächte inklusive Vollverpflegung und Programm gibt es ab 1.390 EUR.

Spendenprojekt Kleebauer Hof

Eine Herzensangelegenheit im Jahr 2023 ist für die Indigourlaub-Leitung Sonja und Samuel Miko das Spendenprojekt auf dem oberösterreichischen Kleebauer Hof. Für jede Übernachtung im Kleebauer Hof Retreat Center spendet Indigourlaub einen Euro an eine von vier ausgewählten Organisationen. Gästen bleibt es selbst überlassen, wem sie ihren Betrag zugutekommen lassen möchten und ob sie selbst ihre Spende verdoppeln möchten. Bei der Wahl der Projekte wurde bewusst auf kleine Organisationsstrukturen ohne großen Verwaltungsapparat geachtet. Die Spende geht wahlweise an das Frauenhaus Linz, die Naturschutzjugend, die Doro Blancke Flüchtlingshilfe oder das Jane Goodall Institut.

Weitere Auskünfte, Katalogbestellung und Buchung unter: +43 732 272810 / office@indigourlaub.com / www.indigourlaub.com (red)