Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 39/40

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Unabhängigkeitstag in Nigeria:

Am morgigen Samstag, den 01.10., wird in Nigeria der Unabhängigkeitstag begangen. In den vergangenen Jahren kam es zu diesem Termin vermehrt zu Anschlägen. Auch heuer ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag in Zypern:

Auch in Zypern wird morgen der Unabhängigkeitstag gefeiert. Aufgrund möglicher Demonstrationen kann es unter Umständen zu örtlichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Tag der Wiedervereinigung in Kamerun:

Ebenfalls morgen begehen die Menschen in Kamerun den Tag der Wiedervereinigung. Das Datum geht zurück auf die Vereinigung von Französisch-Kamerun und Britisch-Süd-Kamerun 1960 und 1961, nachdem beide ihre Unabhängigkeit sowohl von Großbritannien als auch von Frankreich zurückbekommen haben. Aufgrund möglicher Demonstrationen erhöhen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Brasilien:

Am Sonntag, den 02.10., finden in Brasilien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Bereits im Vorfeld der Wahlen sowie nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste und Demonstrationen möglich, auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist daher landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechen.

Parlamentswahlen in Bulgarien:

Auch in Bulgarien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Gewaltsame Zwischenfälle infolge möglicher Demonstrationen sind nicht auszuschließen. Die Behörden erhöhen daher im ganzen Land die Sicherheitsvorkehrungen.

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina:

Nicht zuletzt finden am Sonntag auch in Bosnien-Herzegowina Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Nach Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste nicht auszuschließen. Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen können unter Umständen zu örtlichen Verkehrsbehinderungen führen.

