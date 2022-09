Ikarus: Katalog für nachhaltige Reisen

Zu den Zielen in 2023 gehören Albanien, Nordmazedonien, Oman, Kerala in Südindien und Costa Rica.

Näher dran sein

Herzstück des neuen Konzepts soll das Reisen selbst sein. In Albanien und Nordmazedonien beispielsweise, können die Gäste mit der örtlichen Bevölkerung in Kontakt kommen, private Unternehmen und Bauernhöfe besuchen. Übernachtet wird in privat geführten Hotels, die Umweltstandards erfüllen. In Costa Rica besuchen die Gäste verschiedene Entwicklungsprojekte und lokale Produzenten. Die Reise bindet ausschließlich örtliche Anbieter mit ein, die sich dem Ökotourismus verschrieben haben. Ähnliche Kriterien liegen auch der Auswahl der Unterkünfte zugrunde. (red)