Gmundner Lodge: Tradition in Namibia

Aus einer tiefen persönlichen Verbindung zu Namibia verfolgte Markus Friesacher die Vision, einer sich selbst versorgenden Lodge, in der anspruchsvolle Reisende aus aller Welt Namibias Wildnis und raue Schönheit in einer Umgebung entdecken können, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt: südöstlich von Windhoek, eingebettet zwischen der Kalahari-Wüste im Osten und dem Khomas-Gebirgsplateau im Westen. Unter Rücksichtnahme auf die Erhaltung der umgebenden Umwelt, Wildtiere und Kultur wurde mit der Gmunder Lodge auf über 6.000 Hektar ein Ort geschaffen, das Luxus, Abenteuer und Wellness vereint.

Luxuriöse Suiten

Die Gmundner Lodge verfügt über zwölf luxuriöse Gästesuiten, darunter acht Einzelsuiten für zwei Personen und vier Familiensuiten, die zwei Schlafzimmer umfassen. Die Gästesuiten der Gmundner Lodge erinnern mit ihren Ledersesseln, Mahagoni-Möbeln, Antiquitäten und Artefakten an den Glanz der alten Safari-Welt.

Zu den Annehmlichkeiten in den Zimmern zählen ein begehbarer Kleiderschrank, ein romantisches Himmelbett und eine kostenlose Bar mit erstklassigen Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten. Auf der schattigen Außenterrasse mit angrenzender Außendusche lädt eine freistehende Krallenfußbadewanne zu einem Bad mit atemberaubenden Ausblick in völliger Abgeschiedenheit ein.

Spa, Wellness, Gesundheit

Nach einem Tag in der Wildnis Afrikas laden erfahrene Therapeuten zu sensorischen Ritualen ein, die der Erholung, Entspannung und Verjüngung dienen. So werden im Rahmen der Makai-Wellness-Reisen alte Heilmittel und ganzheitliche Praktiken angewandt, um Körper, Gesicht, Hände und Füße zu pflegen. Dank des uneingeschränkten Zugangs zum Fitnessstudio, der Sauna und dem Spa können die Gäste zu jeder Zeit Entspannung inmitten der Natur finden.

Das Spa- und Wellness-Center verfügt darüber hinaus über eine medizinische Klinik, in der Behandlungen für alle kleineren Beschwerden, Notfälle und kosmetischen Eingriffe angeboten werden. Auf Wunsch können Gäste ihren Privatarzt mitbringen, der uneingeschränkten Zugang zur Gmundner Gesundheitseinrichtung erhält, um Behandlungen vor Ort durchzuführen.

Wildtiere und Abenteuer

In der Gmundner Lodge können Naturliebhaber auf Pirschfahrten, Wandersafaris und Ausritten unter fachkundiger Führung die unberührte Wildnis erkunden, die Schönheit Namibias entdecken und die afrikanische Tierwelt aus nächster Nähe zu erleben. Jeder Tag bietet dabei eine neue Gelegenheit, die reiche afrikanische Tiervielfalt, wie Elefanten, Nashörner oder Flusspferde kennenzulernen, den Zebra-Herden zu folgen oder sich auf die Spuren des Leoparden zu begeben. Auf über 6.000 Hektar Savanne, Hügeln und Bergen, die es mit einem privaten Safari-Guide zu erkunden gilt, verspricht die Lodge jeden Tag neue, aufregende und spannende Abenteuer. Im Anschluss an die Safari können sich die Gäste auf E-Motocross, Reiten, Tennis, Tontaubenschießen, Langbogenschießen, Sternenbeobachtung und Golf freuen. Und auch an die Kleinsten ist gedacht, denn für Kinder zaubert der Kinderclub maßgeschneiderte Aktivitäten, die den Familienurlaub bereichern.

Nachhaltiges Konzept

Die Gmundner Lodge wurde so konzipiert, dass sie sich selbst versorgt. Sie wird ausschließlich mit Solarenergie betrieben und ist im Einklang mit der Natur aus lokal beschafften, nachhaltigen Materialien gebaut. Bereits in der Planung haben einheimische Architekten und Designer die Landschaft und das kulturelle Erbe sorgfältig in ihre Entwürfe einfließen ließen.

Die Lodge wird von Einheimischen geführt, die Ihr reiches Wissen über Namibia und die Umgebung weitergeben und den kulturellen Austausch mit den Besuchern fördern. Zudem prägen die Leitprinzipien Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling den Umgang mit Ressourcen in der gesamten Lodge. Sämtliche Initiativen sind bereits in das tägliche Handeln übergegangen und ermöglichen dem gesamten Team, die eigene Verpflichtung gegenüber der Umwelt einzuhalten und gleichzeitig die Zufriedenheit und die Erwartungen der Gäste in den Vordergrund zu stellen.

Das Herzstück der Gmundner-Vision „Zurück zur Natur" sind die Gmundner Farm und die Projekte. Das Farm-Projekt basiert auf nachhaltiger Landwirtschaft und versorgt die Lodge-Küche mit hochwertigen, frischen Produkten, darunter erstklassiges Wild und Rindfleisch, Gemüse, Honig, Käse und Milchprodukte. Durch das Sammeln saisonaler Zutaten und die Beschaffung frischer, lokaler Produkte werden die Umweltauswirkungen aktiv verringert und Abfall reduziert. Die Gmundner Farm versorgt nicht nur die Küche der Lodge, sondern auch die Teammitglieder und ihre Familien, die in ihrer Gemeinde leben. (red)