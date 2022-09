TUI startet ausgefallene Marsa Alam-Werbeaktion

Das Taucherparadies Marsa Alam im südlichen Ägypten ist zurück im TUI-Portfolio: Ab 22. Oktober 2022 geht es jeden Samstag exklusiv mit dem Flugpartner Austrian Airlines in die ägyptische Kleinstadt. Um auf die neue Urlaubsdestination aufmerksam zu machen, hat TUI sich eine besondere Marketing-Aktion einfallen lassen, die gemeinsam mit der Stargate Group umgesetzt wird.

TUI-Taucher in Wien unterwegs

Vom 26. September bis zum 2. Oktober 2022 ist ein Taucher im Neoprenanzug mit Reisekoffer – jeweils im TUI Design - auf den Straßen Wiens unterwegs. Alle Agents, die den Taucher mit ihrer Kamera ablichten und das Foto in der Facebook Gruppe „TUI AT on Tour“ einreichen, erhalten ein exklusives TUI-Goodie-Bag.

Auf dem TUI-Instagram-Kanal gibt es ab Aktionsstart laufend Tipps zum Aufenthaltsort des TUI-Tauchers. Link zur Seiter HIER (red)