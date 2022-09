Hurtigruten nimmt erstes umgerüstetes Hybridschiff in Betrieb

„Mit der Inbetriebnahme von MS Richard With als vollständig modernisiertes Postschiff können Gäste auf einem leiseren, hochmodernen und umweltfreundlichen Postschiff die norwegische Küste bereisen und sich gleichzeitig auf ein sehr traditionsreiches Erlebnis freuen. Im Laufe des nächsten Jahres werden alle unsere sieben Postschiffe modernisiert und somit nachhaltiger“, sagte Hedda Felin, CEO von Hurtigruten – Das Original.

Die nachhaltigen Modernisierungen von MS Richard With umfassen:

Umbau zu einem Hybridschiff mit zwei Batteriespeichern (je 1.120 kWh) und neue effizientere norwegische Motoren, die die CO2-Emissionen stark reduzieren, für erhöhte Redundanz und mehr Sicherheit

SCR-Systeme, die NOx-Emissionen um 80% reduzieren

Neue Schaltanlagen und Energie-Management-System

Neue Propellerblätter, ein neuer gewölbter Bug, ein neues Getriebe und ein neues Kontrollsystem, um den Energieverbrauch zu minimieren

Ein neues modernes Navigations- und Manövriersystem

Rumpfoptimierungen, um Strömungswiderstand zu reduzieren

Neue Kessel zur Verbesserung der Wärmeenergierückgewinnung aus den Hauptmaschinen zur Reduzierung des Energieverbrauchs für das Heizen

Ein neues einfahrbares Azimut-Strahlruder

Installation von hochmodernen Abwasseraufbereitungsanlagen zur Minimierung der Emissionen ins Meer

Hurtigruten Norwegen habe fast 100 Mio. EUR in diese grüne Modernisierungsmaßnahmen investiert, um die Flotte nachhaltiger zu machen. Umgesetzt werden die Maßnahmen bis zum Ende des Sommers 2023. Damit folgt die Reederei ihrer Schwestergesellschaft Hurtigruten Expeditions, die 2019 das weltweit erste Expeditionsschiff mit Hybridantrieb, MS Roald Amundsen, in Betrieb nahm. Der Spezialist für Expeditions-Seereisen betreibt drei Schiffe mit Hybridantrieb in seiner Flotte.

Alle Schiffe der norwegischen Hurtigruten-Flotte sind außerdem bereits mit einem Landstromanschluss ausgestattet, wodurch Emissionen in Häfen mit entsprechendem Anschluss vermieden werden. Die umfangreiche Modernisierung bedeutet, dass alle sieben Postschiffe von Hurtigruten Norwegen die Abgasnorm Tier III, den strengsten internationalen Standard für NOx-Emissionen, erfüllen werden. Die Reederei verwendet darüber hinaus zertifizierten Biokraftstoff, um die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren.

Weitere Informationen zur traditionellen Postschiffroute unter: www.hurtigruten.de/de/saisonpremiere/ (red)