AIDA: Buchungsstart der Sommer-Kreuzfahrten 2024

Zu den Highlights des AIDA Programms für 2024 zählen klar die Reisen von AIDAluna und AIDAsol zum Polarkreis. Als neuer Hafen wird hier das nordnorwegische Kirkenes angesteuert. Auch Kreuzfahrten nach England, Schottland und Irland erfreuen sich genau wie die Nordziele Orkney-Inseln, Lofoten, Nordkap oder die Shetlands großer Beliebtheit und stehen daher wieder fest im Fahrplan des AIDA Sommers 2024.

Kunden die sich eine kleine Auszeit gönnen möchten, der werden bei dem neuen Kurzreisen-Angebot ab Kiel fündig: AIDAluna bietet vier unterschiedliche Routen mit den Häfen Kristiansand, Oslo, Göteborg, Aarhus und Kopenhagen an. Für AIDAperla geht es ab Hamburg ebenfalls hoch hinaus – in Norwegens Städte oder in die Fjordlandschaften.

Ab Hamburg startet AIDAprima abwechselnd zu den Metropolen Westeuropas und nach Norwegen, inklusive einer Fahrt durch den Geirangerfjord. Beide Routen können zu einer 14-tägigen Reise kombiniert werden. Auch AIDAnova bietet so genannte Schmetterlingsrouten an: Ab Kiel starten 7-tägige Norwegenreisen und Ostseekreuzfahrten, die ebenfalls zu einer 14-tägigen Rundfahrt kombiniert werden können.

Die Ostsee lässt sich auf 3- bis 14-tägigen Reisen erkunden. Von Warnemünde aus geht es beispielsweise mit AIDAdiva über Stockholm hoch bis nach Kemi und Oulu in Finnland und weiter nach Riga, Klaipėda und Danzig. Weitere Ostsee- und Skandinavien-Routen von Warnemünde werden mit AIDAmar angeboten.

Westeuropas Flüsse stehen im Mittelpunkt von zwei Selection-Reisen von AIDAaura. Hier erleben Gäste neben Landgängen in St. Maló, Rouen und Antwerpen auch spektakuläre Fluss-Passagen von Seine, Themse und Schelde. Die Route von AIDAsol verbindet Reiseziele am Ärmelkanal mit den schönsten Orten am Golf von Biskaya. Die Reisen starten ab Hamburg und führen unter anderem nach A Coruna, Brest und Bilbao.

Zu den beliebtesten Sommerklassikern zählen die Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer, die mit dem neuesten Mitglied der AIDA Flotte, AIDAcosma, angeboten werden. Auf der einwöchigen Highlight-Route „Mediterrane Schätze“ ab Palma stehen Florenz, Rom, Barcelona und Korsika auf dem Programm. Wer etwas mehr Zeit einplant, kann mit AIDAstella die große Vielfalt der Städte und Inseln im westlichen Mittelmeer auf 10- und 11-tägigen Reisen entdecken. Mit AIDAblu erleben Gäste die Highlights der Adriaküste von April bis Oktober auf 7-tägigen Reisen ab Korfu. Diese Reisen können kombiniert mit einem Besuch auf Santorin, in Athen und Kusadasi in der Türkei oder mit einem Abstecher nach Malta, Sizilien und Crotone auch als 14-tägige Kreuzfahrten gebucht werden.

Im April 2024 begibt sich AIDAaura auf eine Kreuzfahrt rund um die Kanaren, nach Madeira und weiter bis zu den Azoren. Die Schönwetter-Inseln im Atlantik beeindrucken mit spektakulären Landschaften und wilder Natur.

Zum Beginn und zum Ende der Saison stehen mit dem Wechsel der Fahrtgebiete zahlreiche spannende Transreisen auf dem Programm. Transreisen mit AIDA bieten eine einzigartige Möglichkeit, viele Länder auf einmal zu entdecken. Auf diesen Reisen ist der Weg das Ziel und es bleibt viel Zeit, das abwechslungsreiche Angebot an Bord zu genießen. So geht es beispielsweise mit AIDAaura von Kapstadt nach Teneriffa, mit AIDAnova von Lissabon nach Kiel, mit AIDAblu von Korfu nach Antalya oder mit AIDAbella von Palma de Mallorca nach Hamburg.

Frühbucher-Aktion bis Oktober 2023

Bei Buchung zum AIDA PREMIUM Tarif winken für Sommerabfahrten 2024 bei Buchung bis 31. Oktober 2023 bis zu 300 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung. Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs sind u.a. die Wahl der Wunschkabine sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und ein 250-MB-Internetpaket.

Die Reisen sind auch zum AIDA PREMIUM All INCLUSIVE Tarif buchbar. Er beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen im PEMIUM Tarif das umfangreichste AIDA Getränkepaket und eine Social Media Flatrate für die gesamte Reise. Die AIDA Reisen der Sommersaison 2024 sind ab sofort, 22. September 2022, buchbar.

Nähere Informationen unter: www.aida.de (red)