TUI: Ab Herbst jeden Samstag nach Marsa Alam

Die beliebteste Bucht in dieser Gegend ist zweifellos die schöne Coraya Bay mit einem herrlichen Sandstrand, nur ca. 10 Min. Fahrtzeit vom Flughafen Marsa Alam entfernt. Eine weitere Besonderheit der Region ist das vorgelagerte Riff, das unkompliziert direkt vom Strand aus mit dem Schnorchel entdeckt werden kann. Aber auch Taucher kommen voll auf ihre Kosten: Zahlreiche beliebte Tauchspots sind von hier aus gut mit dem Boot zu erreichen, unter anderen das Dolphin Reef und das Elphinstone Reef. Ein weiteres Highlight in der Umgebung von Marsa Alam ist der drittgrößte Nationalpark Wadi-al-Gamal in der Ostarabischen Wüste, der vielfältige Pflanzen und Tiere beherbergt.

TUI Hoteltipp für Familien:

Der TUI KIDS Club Jaz Samaya liegt in erster Reihe direkt am Strand der wunderschönen, geschützten Coraya Bucht. Die großzügige Poolanlage, der Aquapark und die familiäre Atmosphäre mit herzlichem Service und deutschsprachiger Kinderbetreuung sind ausgezeichnete Markenzeichen für diesen TUI KIDS CLUB-Bestseller. Durch das vorgelagerte Korallenriff direkt vor der ‚Haustür‘ ist das Hotel außerdem ideal für Schnorchel- und Tauchfans.

TUI Hoteltipp für Erwachsenen:

Das 5-Sterne Adults-Only Hotel Steigenberger Resort Alaya, ist eines der beliebtesten Hotels in der Region. Das Hotel in luxuriösen und modernen Style bietet Gästen insgesamt fünf Restaurants, unter anderem mit Meeresfrüchte-Spezialitäten und orientalischer Küche. Des Weiteren überzeug das Resort durch den Wellnessbereich der Sauna, Dampfbad und Beautyanwendungen bietet sowie den direkten Stegzugang zum Hausriff, welches zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen einlädt (red)