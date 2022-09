China Airlines nimmt Wien-Flüge wieder auf

Zeitgleich mit der Ankündigung, dass die Einreise nach Taiwan ab sofort wieder für Staatsangehörige aus: Europa, USA, Kanada, Neuseeland & Australien visumfrei möglich ist, kündigt China Airlines auch die Wiederaufnahme der Wien Flüge ab 31.Oktober 2022 an.

Flugplan Oktober - Dezember 2022

Taipeh - Wien: Mo, Fr, So

Wien - Taipeh: Mo, Di, Sa

Flugplan Jänner - März 2023

Taipeh - Wien: Mo, Do, Sa, So

Wien - Taipeh: Mo, Di, Fr, So

Da es allerdings jederzeit wieder zu Änderung der Einreisebestimmungen kommen kann, empfiehlt China Airlines, dass Agents ihre Kunden vor Abflug nach Taiwan nochmals auf die Website des taiwanesischen Gesundheitsministerium (CDC) verweisen.

ÖBB: Gratis Zugtickets zum FH Wien

Durch die Partnerschaft mit den ÖBB erhalten China Airlines-Kunden aus Westösterreich die Tickets für die Anreise kostenlos. So erhalten Passagiere in der Economy und Premium Economy Klasse Zugtickets für die 2. Bahnklasse; Passagiere in der Premium Business Klasse genießen die Bahnfahrt in der 1. Klasse. Dafür müssen Passagiere einfach bis spätestens eine Woche vor Abflug per Email (info@china-airlines.at) ihre Flugdaten und genauen Bahnhof mitteilen. Anschließend erhalten sie per Email einen 12-stelligen Code, mit welchem das ÖBB-Zugticket bei jedem Fahrkartenautomaten oder auch bei jeder ÖBB-Personenkasse abgeholt werden kann. Achtung: Die Zugtickets werden passend zu den Flugdaten ausgestellt - also max. einen Tag vor und nach der Reise. (red)