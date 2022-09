United & Emirates schließen neue Vereinbarung

United-Fluggäste künftig über Dubai zu mehr als 100 Destinationen fliegen und Emirates-Kunden das Streckennetz zu 200 US-Städten via Chicago, San Francisco und Houston nutzen.

„Dieses Abkommen vereint zwei bedeutende nationale Fluggesellschaften, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: Unseren Kunden das beste Erlebnis über den Wolken zu bieten“, so United CEO Scott Kirby auf dem gestrigen, feierlichen Event am Dulles International Airport zur Bekanntgabe der Vereinbarung. Auch der Präsident bei Emirates Airline, Sir Tim Clark, freut sich über die neue Vereinbarung und sagte: „Für Kunden ergeben sich enorme Vorteile durch diese wichtige Partnerschaft, welche die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten noch näher zusammenbringen wird."

United plant für März 2023 die Aufnahme einer neuen Nonstop-Verbindung zwischen Newark/New York und Dubai. Ab dann können United-Kunden mit Emirates oder der Tochterfluggesellschaft flydubai mit einem einzigen Ticket zu mehr als 100 verschiedenen Zielen weiter fliegen. Tickets für den neuen United-Flug sind bereits im Verkauf.

Emirates-Kunden die nach Chicago, San Francisco und Houston reisen steht ab November das United-Streckennetz mit nahezu 200 US-Städten zur Verfügung. An acht weiteren US-Flughäfen, die Emirates anfliegt, wird es ein Interline-Abkommen geben. Dazu zählen Boston, Dallas, L.A., Miami, JFK, Orlando, Seattle und Washington, D.C.

Vorteile für Fluggäste

Durch die Vereinbarung können Kunden also schon bald mit einem einzigen Ticket Anschlussflüge beider Fluggesellschaften buchen, was das Einchecken und die Gepäckbeförderung schneller und einfacher gestaltet. Reisende haben so beispielsweise die Möglichkeit, auf United.com oder über die United-App einen Flug von Newark/New York nach Karachi, Pakistan zu buchen oder aber auf Emirates.com einen Flug von Dubai nach Atlanta oder Honolulu zu reservieren.

Die Kooperation bietet auch den Mitgliedern beider Treueprogramme mehr Vorteile und mehr Prämien: United MileagePlus-Mitglieder können nicht nur Meilen auf ihrem United-Flug von Newark/New York nach Dubai sammeln und einlösen, sondern künftig auch auf ihrem Anschlussflug mit Emirates und flydubai. Emirates Skywards-Mitglieder wiederum sammeln Meilen, wenn sie mit United fliegen. (red)