Inhaber-Wechsel bei Lernidee Erlebnisreisen

36 Jahre nach der Gründung des Veranstalters durch Hans Engberding übernehmen die beiden Geschäftsführer Nurlan Mukash und Felix Willeke sowie Christian Buschhaus, zuständig für den Reisebüro-Vertrieb und Vorsitz der Lernidee-Stiftung, das Unternehmen. Engberding übergibt damit sein Lebenswerk in die Hände langjähriger leitender Mitarbeiter, die so die Weichen des erfolgreichen Reiseveranstalters weiterhin unabhängig und mit dem Geist eines Familienunternehmens stellen können.

Die nächste Lernidee- Generation

Mit Mukash, Willeke und Buschhaus wird die Leitung von der nächsten Generation übernommen. Gleichwohl kommen die drei auf über 60 Jahre Lernidee-Erfahrung: Jeder von ihnen kennt das Unternehmen seit rund zwei Jahrzehnten. Gemeinsam wollen sie ihre Vision, Lernidee unabhängig als Spezial-Veranstalter für kreative und hochwertige Reisen verlässlich in die Zukunft zu führen, umsetzen.

Engberding, der die operative Führung bereits in den vergangenen Jahren vollständig an sein Management übertragen hat, wird auch weiterhin als schöpferischer Geist und Reise-Erfinder für Lernidee im Einsatz sein. Der Gründer blickt mit Stolz in die Vergangenheit und mit Zuversicht in die Zukunft: „Das ist überhaupt das Beste, dass ich das Unternehmen Mitarbeitern in die Hände geben kann, die geradezu mit Lernidee groß geworden sind. Und eben weil die drei schon wohlbekannte Namen im Hause sind, glaube ich fest, dass unsere Geschäftspartner ihnen genauso vertrauensvoll begegnen wie mir.“

M it Zuversicht & breitem Portfolio in die Zukunft

Ziel der strategischen Weiterentwicklung von Lernidee ist für die neuen Inhaber die weitere Diversifizierung des Reise-Angebots: Mit einem Portfolio außergewöhnlicher Zug-Erlebnisreisen und Boutique-Kreuzfahrten, vor allem in exotischen Fern-Destinationen, konnte sich der Veranstalter bereits in der Vergangenheit einen Namen machen.

Mit der E-Bike-Veranstaltermarke Belvelo sowie mit den im vergangenen Jahr neu erworbenen Veranstaltern für Bahnreisen in der Schweiz und Reise-Arrangements in Skandinavien untermauern die Berliner ihre Ambition, auch Marktanteile für hochwertige Reisen in europäische Destinationen und mit erdgebundener Anreise hinzuzugewinnen. (red)