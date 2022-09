Accor startet Partnerschaft mit "SHe Travel Club"

Wie Accor heute mitteilte, startet das international tätige Unternehmen im Bereich Hotel- und Gastgewerbe eine enge Zusammenarbeit mit SHe Travel Club. Ziel der Partnerschaft ist es, das Reise- und Hotelerlebnis für Frauen neu zu definieren und zu gestalten.

Patrick Mendes, Group Chief Commercial Officer bei Accor, kommentiert die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem SHe Travel Club und die damit verbundene Unterstützung, um das Reiseerlebnis von Frauen zu verbessern. Accor ist in seinem Kern nicht nur unternehmerisch, sondern auch disruptiv. Daher sind wir immer bestrebt, solche Organisationen zu unterstützen, die innovative und positive Lösungen entwickeln, um das Gastgewerbe mit maßgeschneiderten Gästeerlebnissen zu verbessern und weiterzuentwickeln.“

Hotellabel von Frauen für Frauen

SHe Travel Club ist das erste und einzige unabhängige Hotellabel, das von Frauen für Frauen entwickelt wurde und deren individuelles Feedback verwendet, um ein speziell auf die weiblichen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zu schaffen. Zentrale Accor-Marken wie Sofitel, MGallery, Novotel und Mercure werden an einem Pilotprojekt mit 50 Hotels in Europa und im Nahen Osten teilnehmen, um die Einführung und das Wachstum des SHe-Labels zu fördern und so das bestmögliche Reiseerlebnis für weibliche Reisende zu schaffen.

Valérie Hoffenberg, Gründerin von SHe Travel Club, sagt: „Ich freue mich, diese Partnerschaft mit Accor einzugehen. Unser SHe Label zielt darauf ab, Hotels zu fördern, die ihr Angebot an die spezifischen Erwartungen von reisenden Frauen anpassen wollen. Das SHe Label trägt damit zum positiven Wandel der Stellung von Frauen auf der ganzen Welt bei.“

Reiseerlebnis für Frauen verbessern

Insgesamt sind 64% der weltweiten Reisenden Frauen. Laut einer globalen SHe-Umfrage unter 5.000 Frauen in fünf Regionen sind 85% von ihnen allerdings der Meinung, dass ihre Bedürfnisse von der Branche nicht umfassend erkannt werden.

In der Umfrage wurden die vier wichtigsten Säulen für reisende Frauen identifiziert: Sicherheit, Komfort, Service sowie Essen/Unterhaltung. Das SHe-Label bewertet Hotels anhand dieser vier Kategorien und bietet drei Stufen (Silber, Gold und Platin) an, die alle Hotelsegmente abdecken. Bis heute wurden mehr als zweihundert Hotels auf der ganzen Welt mit dem SHe-Label ausgezeichnet. (red)