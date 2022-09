Neuer Glücksmomente Katalog von FTI

„Wir freuen uns, mit dem neuen Katalog eine breite Palette aus unserem umfangreichen Programm vorstellen zu können. Gäste, die gerne blättern, erhalten in den Reisebüros eine Inspirationsquelle mit informativen Destinationsinput aus unseren Urlaubszielen“, erklärt Doris Oberkanins, Chief Marketing Officer.

Afrika - Auf den Spuren der Big 5

FTI präsentiert im Katalog die Highlights Afrikas. Bei einem Urlaub auf dem zweitgrößten Kontinent unserer Erde denkt man zunächst an die vielfältige Tierwelt und an Safaris. Genau diese können Reisende auch in Kenia erleben - das Abenteuer Afrika wartet dort bereits.

Wer gerne eine der schönsten Städte der Welt sehen möchte begibt sich auf eine Reise nach Kapstadt. Die Spitze des Tafelberges gewährt eine atemberaubende Aussicht und die besten Weine entlang der Garden Route bieten auch dem Gaumen eine Traumreise. Entspannung und Erholung finden Urlauber auf Sansibar. Allein der Name der Insel an der Südküste von Tansania schreit nach Traumstränden, Palmen und Piratengeschichten. Zusätzlich beeindruckt Tansania mit seiner phantastischen Tierwelt.

Asien - Paradiesische Vielfalt

Die Vielfalt Asiens - Das ist zum einen Thailand, das "Land des Lächelns", das seine Besucher genau auf diese Art und Weise willkommen heißt, Indonesien, mit mehr als 17.500 facettenreichen Inseln, Vietnam mit seinem unberührten Dschungel und einzigartigen Reisterrassen, sowie Malaysia, ein Land voller bemerkenswerter Gegensätze. Der Reiselust sind in Asien keine Grenzen gesetzt und eines ist gewiss: Es kommt nie Langeweile auf. FTI präsentiert auch hier zahlreiche buchbare Attraktionen, die für unvergessliche Erlebnisse sorgen.

Ozeanien - Kontinent der Inseln

FTI stellt in seinem neuem Katalog die vielfältige Inselwelt der Ozeanien vor. Australien - das sind die fast grenzenlose Weite des Outbacks, Regenwälder in den verschiedensten Grünschattierungen, bunte Fische an verzweigten Korallenriffen, pulsierende Städte und entlegene Farmen, dazu die uralte Kultur der Aborigines.

Neuseeland, das Land der langen weißen Wolke, aber auch der aktiven Vulkanlandschaften, immergrünen Regenwälder und der Tiere aus längst vergangenen Zeiten. In der Südsee hat die Natur ihre schönsten Perlen gestreut. Denn hier gibt es sie wirklich: die schneeweißen, menschenleeren Sandstrände, kristallklares Wasser und die herzlichen Menschen. (red)