MSC Cruises verstärkt Team in Österreich

Seit Anfang August ist Sandra Ernsthofer im Außendienst für MSC Cruises tätig und betreut als Sales Executive Reisebüropartner in ganz Österreich. Nach ihrer Ausbildung zur Reisebüroassistentin war Sandra Ernsthofer im Verkauf des Verkehrsbüros Reisen Wien tätig. Anschließend war sie sechs Jahre bei der Hofstätter Touristik GmbH in Althofen angestellt, wo sie die Organisation und Abwicklung von Gruppenreisen sowie Kontingentverwaltung übernahm. Während ihrer Anstellung im Verkauf der Last Minute Tours GmbH absolvierte Sandra Ernsthofer einen Bachelor of Arts in Tourismusmanagement sowie einen Master of Arts in International Business Management.

In ihrer neuen Position als Sales Executive wird Sandra Ernsthofer das Team im Außendienst verstärken und bei der Beratung und dem Verkauf in ganz Österreich unterstützen. Sie berichtet direkt an Pasha Asiladab-Hönigsperger, Sales Manager MSC Cruises Österreich.

Ebenfalls in neuer Position ist Jasmin Brunner. Als Key Account & Executive Supervisor leitet sie das Außendienst Team und hat darüber hinaus neue Aufgaben im Wiener Büro übernommen. Sie berichtet in ihrer neuen Funktion ebenfalls direkt an Pasha Asiladab-Hönigsperger.

Manuela Gollner, Geschäftsführerin von MSC Cruises Österreich sagte: „Ich freue mich sehr, mit Sandra Ernsthofer eine so erfahrene Sales Expertin für MSC gewinnen zu können. Sie wird den Außendienst in ganz Österreich verstärken und das Team sinnvoll ergänzen. Mit Jasmin Brunner haben wir eine geschätzte und bewährte Kollegin mit starkem Netzwerk und wertvollem Know-How, das sie sich in ihren Jahren im Außendienst aneignete, nun im Wiener Office als Unterstützung. Das gesamte Team wird unsere führende Position als Kreuzfahrtmarke im österreichischen Markt weiter stärken und das Geschäft mit den Partnern und Reisebüros kontinuierlich ausbauen.“ (red)