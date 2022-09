tip feiert Geburtstag - machen Sie mit!

Der Profireisen Verlag der 1992 mit dem (damals) innovativen „Travelfax“ und in der Folge mit der ersten Ausgabe von „tip“ an den Start ging, feiert im September 2022 sein 30-jähriges Bestehen. Wir wollen den Geburtstag mit Ihnen in Form einer Jubiläumsausgabe feiern.

Sie wollen etwas dazu beisteuern? Schicken Sie uns Ihre Wünsche, Kommentare, Fotos! Was haben Sie in der Reisebranche in den vergangenen 30 Jahren erlebt? Was waren Ihre schönsten Begegnungen, die tollsten Reiseerlebnisse? Was waren die Highlights in der Branche, aber auch "Lowlights"? Wo sehen Sie die Herausforderungen in der Branche, wie die Entwicklung des Tourismus in näherer Zukunft? Warum sind Sie in die Reisebranche gekommen? Warum macht es noch immer Spaß, im Tourismus zu arbeiten?

Teilen Sie uns mit, was Sie bewegt!

Wir freuen uns über Zuschriften (per E-Mail an news@profireisen.at bis Donnerstag, 8. September.

Vielen Dank auch an die schönen Glückwünsche, die auf unserer Facebook-Seite (www.facebook.com/profireisen.verlag) hereingekommen sind! Gerne mehr davon!