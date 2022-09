Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 35/36

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Streik bei der Lufthansa in Deutschland:

Aufgrund des anhaltenden Tarifstreits streiken heute die Piloten der Lufthansa in Deutschland. Insgesamt entfallen voraussichtlich 800 Flüge, wovon rund 130.000 Passagiere betroffen sind. Bereits am gestrigen Donnerstag wurden mindestens 100 Flüge gestrichen.

Verfassungsreferendum in Chile:

Am Sonntag, den 4. September 2022, stimmen die Bürgerinnen und Bürger in Chile über eine neue Verfassung ab. Während des Referendums sowie nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste und gewaltsame Zwischenfälle möglich. Aus diesem Grund erhöhen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen.

Klimademonstration in Belgien:

Ebenfalls am Sonntag haben Klimaaktivisten in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu Protesten aufgerufen. Die Demonstranten wollen die belgische Regierung sowie die Europäische Union dazu auffordern, sich stärker für die Umsetzung des Green Deals und des Pariser Klimaabkommens einzusetzen. Im Zuge der Proteste sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Proteste gegen steigende Inflation In Indien:

Nicht zuletzt kommt es in der indischen Hauptstadt Delhi am Sonntag aller Wahrscheinlichkeit nach zu Protesten gegen die steigende Inflation im Land. Dabei sind örtliche Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen.

Streik im Regionalverkehr in den Niederlanden:

In den Niederlanden streiken ab Dienstag, den 6. September 2022, voraussichtlich die Beschäftigten im Regionalverkehr für insgesamt vier Tage. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen, Verspätungen und Ausfällen im Bus- und Bahnverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Verzögerungen kommen.

Unabhängigkeitstag in Brasilien:

In Brasilien wird am Mittwoch, den 7. September 2022, der Unabhängigkeitstag gefeiert. Im Zuge dessen verschärfen die Behörden landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle sind besonders vor dem Hintergrund des aktuellen Wahlkampfes nicht auszuschließen.

