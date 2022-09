Save the Date: EinladenDER - "Talk & Brunch" in Innsbruck

Tafelberg meets Seegrube: Die Einladung auf knapp 2.000m bietet Teilnehmern nicht nur eine sagenhafte Aussicht über Innsbruck, sowie ein besonderes Frühstück sondern auch Südafrika-Informationen aus erster Hand. So wird Stephan Gotta, Trade Training Specialist von South African Tourism die teilnehmenden Agents über Produktneuheiten und die atemberaubende Welt Südafrikas informieren und so - auch ganz ohne Flug in die Ferne - für richtiges Afrika-Feeling sorgen.

Datum: 24. Oktober 2022

24. Oktober 2022 Veranstaltungsort: Bergrestaurant Seegrube, Seegrube, 6020 Innsbruck

Bergrestaurant Seegrube, Seegrube, 6020 Innsbruck Treffpunkt: 8:30 Uhr - Talstation Nordkettenbahn, gemeinsame Auffahrt per Bahn und Seilbahn

Anmeldung: Achtung - Die Veranstaltung findet mit begrenzter Teilnehmer-Zahl statt. Die Einladung samt Anmeldungsdetails folgt in Kürze. Weitere Infos unter vertrieb@dertour.at (red)