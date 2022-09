Anex-Gruppe setzt gemeinsames Provisionsmodell fort

Die Veranstaltermarken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen führen das aktuelle gemeinsame Provisionsmodell im kommenden Geschäftsjahr 2022/23 fort. So erhalten Agenturpartner auch weiterhin eine Grundprovision von 10% ohne Mindestumsatz. Außerdem fließen die Umsätze aller vier Marken gemeinsam in die Berechnung ein, sodass die einzelnen Umsatzklassen für zusätzliche Staffelprovision rasch erreicht werden können. Ab einem Umsatz von 390.000 EUR erhalten Reisebüros in der Spitze eine Provision von 13%.

„Unser Provisionsmodell ist ein klares Bekenntnis zum stationären Vertrieb. Zweistellige Provisionen ab der ersten Buchung und der Verzicht auf einen Mindestumsatz sorgen für Kontinuität und Vertrauen in den Agenturen. Unser Modell ist im kommenden Jahr zudem noch attraktiver, weil auch die Umsätze der Kultmarke Neckermann Reisen einfließen und somit die nächste Umsatzstufe noch schneller erreicht werden kann“, so Atakaan Özyavuz, Anex-Country Manager für Österreich.

Das Vergütungsmodell gilt sowohl für die klassischen Pauschalreisen (Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours, Neckermann Reisen) als auch für die dynamischen Produktlinien (XANE, XBU, XNEC und XOGE). Darüber hinaus erhalten Agenturen die volle Reisebüroprovision ebenfalls auf Nur-Flug und Nur-Hotel-Produkte.

Zwei Möglichkeiten der Abrechnung

Beim Abrechnungsmodus für die Provisionsauszahlung haben Reisebüros zwei Optionen: So kann die Auszahlung entweder - nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats - im Folgemonat der Buchung erfolgen. Oder um etwaige Rückzahlungen der Provisionsvorauszahlungen bei Stornierungen und eine zusätzliche buchhalterische Mehrbelastung zu vermeiden, erst nach erfolgter Abreise des Kunden - also im Folgemonat der Abreise erfolgen.

Sofern Reisebüros den Anex-Reisemarken keine Rückmeldung für eine Provisionsauszahlung im Folgemonat geben, wird automatisch von einer Auszahlung nach der Abreise ausgegangen. (red)