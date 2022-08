Celebrity Cruises: Highspeed-Internet auf allen Schiffen

Celebrity Cruises stattet ihre komplette Flotte mit Highspeed-Internet aus. Dazu wird der Breitband-Internetdienst Starlink von Elon Musks SpaceX installiert – eine Innovation in der Kreuzfahrtindustrie. Auch auf allen Schiffen von Royal Caribbean International und Silversea Cruises kommt die neue Satelliten-Technologie zum Einsatz. Damit ist die Royal Caribbean Group das erste Kreuzfahrtunternehmen, das diesen Service auf See einführt. Die Umrüstung ist bereits in vollem Gange und soll bis Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein.

Start auf den Edge-Schiffen

Das erste Celebrity-Schiff mit Highspeed-Internet an Bord wird das neue Flaggschiff, die Celebrity Beyond, sein. Es folgen die beiden Schwesternschiffe der Edge-Klasse, die Celebrity Edge und Celebrity Apex - auf beiden Schiffen soll der neue Internetdienst bis Ende des Jahres eingeführt werden. Anschließend werden sukzessive auch die anderen Celebrity-Schiffe mit Highspeed-Internet ausgestattet.

„Diese Technologie an Bord unserer Schiffe wird das Kreuzfahrterlebnis für Gäste und Besatzung gleichermaßen verbessern. Sie wird Aktivitäten mit hoher Bandbreite wie Video-Streaming sowie Videoanrufe ermöglichen und deutlich verbessern“, erklärt Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, und fügt hinzu: „Die Verwendung von Starlink ist ein weiteres Beispiel für unseren anhaltenden Fokus auf Innovation und Qualität für unsere Gäste."

Starlink ist ein vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satelliten-Netzwerk, das künftig weltweiten Internetzugang bieten soll. SpaceX-Chef ist Elon Musk.

