Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 34/35

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Unabhängigkeitstag in Moldawien:

In Moldawien wird am morgigen Samstag, den 27. August 2022, der Unabhängigkeitstag gefeiert. Im Zuge dessen verschärfen die örtlichen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen. Unter Umständen sind Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle möglich.

Pride-Parade in Kanada:

Für Sonntag, den 28. August 2022, ist in der kanadischen Hauptstadt Ottawa eine große Pride-Parade geplant. Aufgrund erhöhter Sicherheitsvorkehrungen sind örtliche Verkehrseinschränkungen nicht auszuschließen.

Proteste arbeitsloser Ärzte in Jordanien:

Ebenfalls für Sonntag haben arbeitslose Ärzte in der jordanischen Hauptstadt Amman zu einer friedlichen Demonstration vor dem Gesundheitsministerium aufgerufen. Dabei sind lokale Verkehrseinschränkungen möglich.

Busstreik in London:

Nicht zuletzt findet ab Sonntag in der britischen Hauptstadt London voraussichtlich ein 48-stündiger Streik im Busverkehr statt. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen.

Gouverneurswahlen in Kenia:

In verschiedenen Regionen Kenias finden am Montag, den 29. August 2022, verspätete Gouverneurswahlen statt. Zugleich werden in großen Teilen des ostafrikanischen Landes lokale Nachwahlen abgehalten. Im Vorfeld der Wahlen sowie nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste und gewaltsame Zwischenfälle möglich. Es ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Proteste in Australien:

In mehreren australischen Städten, darunter Darwin und Alice Springs, kommt es am Donnerstag, den 1. September 2022, aller Voraussicht nach zu Demonstrationen verschiedener Berufsgruppen wie Feuerwehrleuten, Krankenschwestern und Regierungsangestellten. Hintergrund sind die jüngsten Lohnentscheidungen der Regierung in Down Under. Im Zuge der Proteste sind örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)