Holiday Extras: Studie über die Vorzüge von Flughafenlounges

Nicht allen Reisenden ist bekannt, dass eine Flughafenlounge gegen eine geringe Gebühr frei zugänglich ist - losgelöst von einer festen Mitgliedschaft oder Flugmeilen. Daher ist es nicht überraschend, dass sich bisher nur wenige von den Annehmlichkeiten einer Flughafenlounge überzeugen konnten.

Eine von Holiday Extras in Auftrag gegebene Studie des Marktforschungsinstituts GfK zeigt, dass dennoch viele Reisende ganz konkrete Vorstellungen von den Vorzügen einer Lounge haben.

So schätzen 69,7% aller Befragten besonders den Zugang zum kostenfreien WLAN. Dabei erscheint weniger überraschend, dass sich der Anteil der 18-39-jährigen Reisenden mit über 79% am höchsten ausnimmt. Weiterhin erfreut sich diese Altersgruppe besonders an Snacks und Getränken (65,3%) sowie über die Möglichkeit, das Fernsehprogramm zu nutzen (29,2%).

40-49-jährige wie auch 50-59-jährige Reisende nehmen hingegen eher das große Angebot an Magazinen und Zeitschriften in Anspruch (25,2% bzw. 24,1%). Letztere ziehen überdies ebenfalls das Fernsehprogramm vor - und zwar immerhin 30,7% der Befragten.

Eine der wohl bedeutendsten Vorzüge einer Flughafenlounge schätzt eine Gruppe ganz besonders: die entspannte Atmosphäre als Rückzugsort am Flughafen. Diese wurde mit 66,8% vornehmlich von der Gruppe der 60-69-Jährigen priorisiert.

Geht es um neue Trends und Entwicklungen, geben 20,3% aller Befragten an, Massagen und/oder Duschmöglichkeiten wahrnehmen zu wollen.

Einen Überblick über alle Vorzüge einer Flughafenlounge wie auch Informationen für die Beratung finden sich HIER.

Details zur Studie:

Bei der Befragung handelte es sich um eine repräsentative Stichprobe im Umfang von 1.000 Personen. Die Feldarbeit des Instituts wurde in der Zeit zwischen dem 28.-31. Juli 2022 durchgeführt. (red)