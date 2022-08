TravelPerk verstärkt Führungsteam

Die Geschäftsreise-Managementplattform TravelPerk verstärkt das Führungsteam gleich um zwei strategische Positionen. Im Zuge dessen ernennt das Unternehmen Roy Hefer als Chief Financial Officer (CFO) und Sally Sourbron (CPO) als Chief People Officer.

„Ich freue mich, dass Roy und Sally unser Team bei TravelPerk verstärken“, kommentiert Avi Meir, CEO und Mitbegründer von TravelPerk. „Mit ihnen an Bord sind wir zuversichtlich, dass wir die richtigen Talente haben, uns durch die nächste Phase unserer Geschäftsstrategie zu führen. Diese besteht darin, global zu expandieren, einschließlich des schnellen Ausbaus unserer Präsenz in den USA.“

Die zwei Neuzugänge auf C Level-Ebene folgen auf bedeutende Meilensteine in diesem Jahr - darunter der Kauf von Click Travel mit Sitz in Großbritannien sowie der Aufstieg zum sogenannten Unicorn mit einer Bewertung von 1,3 Mrd. USD.

Neuer CFO Roy Hefer

Mit künftigem Sitz im TravelPerk-Head Office Barcelona bringt Roy Hefer mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Betrieb und Strategie bei der Skalierung von wachstumsstarken Tech-Unternehmen und dem Aufbau der Infrastruktur von börsennotierten Unternehmen mit. Seine Karriere begann Hefer in der Unternehmensberatung McKinsey & Company, wo er Führungsteams von Fortune-500-Unternehmen beriet.

Neue CPO Sally Sourbron

Sally Sourbron wird ab September als Chief People Officer mit Sitz in London die weltweiten Personalfunktionen von TravelPerk einschließlich HR und Recruiting für über 950 Mitarbeiter in verschiedenen Regionen leiten. Sie kommt von ServiceNow, einem im kalifornischen Santa Clara ansässigen Innovator digitaler Cloud-Workflows, wo sie fünf Jahre lang tätig war – zuletzt als VP of Global People für EMEA. Bei TravelPerk soll sie maßgeblich dazu beitragen, die Zukunft der Arbeit in einem breiten Spektrum von Branchen, die das Unternehmen bedient, zu gestalten. (red)