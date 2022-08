British Airways streicht weitere Flüge ab Heathrow

Damit es im Winter zu weniger ungeplanten Ausfälle und Verspätungen kommt, will die Fluggesellschaft British Airways zwischen Oktober und März rund 10.000 Kurzstreckenflüge von und nach London Heathrow streichen. Bis Ende Oktober sollen auch jeweils einige Dutzend Hin- und Rückflüge pro Tag - insgesamt 629 - gestrichen werden, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Auch einige Langstreckenflüge sollen entfallen.

Allerdings wolle die Fluggesellschaft ihre Verbindungen während der Schulferien im Herbst zu beliebten Urlaubszielen aufrechterhalten. Die meisten Streichungen sollen weit im Voraus bekanntgegeben werden, und Reisende sollen in der Regel auf andere Verbindungen ausweichen können. Die Mehrheit der Verbindungen und Passagiere werde nicht von den Änderungen betroffen sein, hieß es.

FH begrenzt Passagierzahl

Hintergrund sei, dass der Londoner Flughafen wegen Fachkräftemangels die Zahl der täglich abzufertigenden Passagiere bis Ende Oktober auf 100.000 begrenzt hat - rund 4000 weniger als vorher für die Sommersaison angesetzt. Der Flughafen forderte die Airlines zudem auf, Neubuchungen zu reduzieren.

In ganz Europa fehlt es derzeit an Personal an den Flughäfen. Es kommt daher zu Annullierungen und langen Wartezeiten bei der Abfertigung. British Airways musste nach eigenen Angaben 13% ihres Sommerangebots streichen. Beim Winterangebot sind es demnach 8%. (APA / red)