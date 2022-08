Gruber-reisen: Neuer "Länder & Städte 2022/23"-Katalog

Von der Faszination des Nordens bis zur magischen Schönheit ferner Kulturen - im aktuellen Katalog „Länder & Städte 2022/23“ spannt Gruber-reisen einen weiten Bogen mit einer Fülle an Reiseinspirationen. Alle Reisen zeichnen sich dabei wie von Gruber-reisen gewohnt durch die sorgfältige Ausarbeitung der Reiserouten, der Auswahl der Hotels sowie der fachkundigen Reiseleitung aus.

„Großer Beliebtheit erfreuen sich zur Zeit Winterreisen in den hohen Norden – vom Winterzauber Islands bis zu den Polarlichtern“, so Ioannis Afukatudis, Geschäftsführung Gruber-reisen Veranstalter. „Nur an wenigen Orten der Welt erlebt man dieses Phänomen intensiver als in Norwegen. Die Ausflüge sind bestens organisiert und um der Kälte des hohen Nordens zu trotzen, bekommt man dafür sogar extra ausgerichtete winterfeste Kleidung“.

Ebenfalls stark im Trend liegen derzeit Wander- und Aktivreisen und auch geführte Busreisen sind wieder im Kommen: Von einer zehntägigen Drei-Länder-Reise auf den Balkan bis zu Wochenendreisen nach Venedig ist bei Gruber-reisen auf jeden Fall alles im Programm.

Flugziele ab Herbst 2022

Per Flug geht’s zu großartigen Entdeckungsreisen etwa durch Marokko oder Jordanien, lebendigen Metropolen wie Dubai, traumhaften Wandertouren von der Amalfiküste bis Zypern und Portugal zur besten Herbstferienzeit mit Direktflug ab Graz. Einen aktiven Herbsturlaub können Kunden auch im Gruber-eigenen Bretanide Sport & Wellness Resort auf der Insel Brač verbringen. Die an einem der schönsten Strände Kroatiens gelegene Hotel­anlage wartet mit 97% Weiterempfehlungsrate auf und belegt laut HolidayCheck Special Award 2022 Platz vier un­ter den beliebtesten Hotels in Kroa­tien.

HIER der Link zum Online-Blätterkatalog (red)