TUI präsentiert Reisetrends der Herbstferien 2022

Die einheitlichen Herbstferien in Österreich führen laut TUI wieder zu einer verstärkten Nachfrage nach Flugpauschalreisen am Meer. Der Veranstalter habe darauf rechtzeitig reagiert und sein Angebot zur Saisonverlängerung in die Trenddestinationen ab Wien, Graz und Salzburg somit ausgebaut.

"Es ist sehr erfreulich, dass die Reiselust der TUI Gäste in den Herbstferien so groß ist", freut sich David Szabo, Head of Operations, Flight & Product Management bei TUI. "Wir haben unsere Flugkapazitäten in den besonders stark nachgefragten Destinationen rechtzeitig aufgestockt, somit sind noch Plätze verfügbar. Wer in den Herbstferien wegfliegen möchten, sollte jetzt aber schnell buchen", rät Szabo.

Zusätzliche Kapazitäten im Herbst

TUI bietet Flugpauschalreisen nach Hurghada für die Herbstferienwoche ab Wien, Graz, Linz und Salzburg an. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem sonnigen Taucherparadies am Roten Meer hat TUI rechtzeitig vier zusätzliche Austrian Airlines Flieger für 26. Oktober ab Wien nach Hurghada ins Programm aufgenommen.

Auch für Larnaca hat TUI das Angebot mit jeweils zwei zusätzlichen Fliegern ab Graz und Linz am 25. und 26. Oktober aufgestockt. Für ausgewählte Hotels reisen Kinder bis inklusive 14 Jahre mit diesen Flügen außerdem zum attraktiven Preis von 499 EUR nach Zypern.

Für den wohlverdienten Erholungsurlaub auf den griechischen Inseln Kreta und Rhodos bietet TUI Flüge ab Wien, Graz, Linz und Salzburg an. Für Santorin und Marsa Alam hat TUI noch Restplätze mit Abflug am 22. Oktober ab Wien.

Verfügbarkeiten gibt es auch noch für Pauschalreisen nach Cancún am 23., 27. und 31. Oktober ab Wien. Antalya und Mallorca bieten sich ebenso noch als Ziele für den Herbsturlaub an.

Trend-Reiseziele auf der Mittelstrecke

Im aktuellen TUI Herbstferien-Trendcheck 2022 führt auf der Mittelstrecke Hurghada vor Larnaca und Antalya. Neu im Programm ab Herbst ist wieder das Taucherparadies Marsa Alam: Die ägyptische Kleinstadt hat es im Ranking unter die Top 5 Destinationen geschafft. Im Länder-Ranking liegt Ägypten vor Spanien und Zypern.

Trend-Reiseziele auf der Fernstrecke

Auf der Fernstrecke haben dieses Jahr die Vereinigten Arabischen Emirate die Nase vorne, gefolgt vom Letztjahressieger, den Malediven. Auf Platz drei liegen die USA gefolgt von Mexiko und der Dominikanischen Republik.

Preisbeispiele:

Sieben Nächte im Viereinhalb-Sterne Hotel El Greco auf Santorin kosten im Doppelzimmer mit Frühstück und Flug am 25. Oktober ab Wien ab 799 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Vier-Sterne TUI Magic Life Jacaranda in Side kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug ab Wien nach Antalya ab 1.179 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Fünf-Sterne Hotel Pickalbatros Palaca Port Ghalib in Marsa Alam kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug am 22. Oktober ab Wien ab 1.230 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Dreieinhalb-Sterne Atlantica Sancta Napa auf Zypern kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug am 25. Oktober ab Linz ab 1.239 EUR pro Person. Kinder bis 14,99 Jahre reisen ab 499 EUR.

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel TUI Blue Makadi am Roten Meer kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug am 26. Oktober ab Wien ab 1.779 EUR pro Person.

Sieben Nächte im Vier-Sterne Hotel Riu Yucatan in Cancún kosten im Doppelzimmer auf Basis All inclusive mit Flug am 23. Oktober ab Wien ab 1.949 EUR pro Person.

Nähere Informationen unter: tui.at/ferienangebote/herbstferien (red)