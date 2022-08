Olimar: Neue Aktiv- und Kulinarik-Rundreisen

Der Spezialist für Portugal mit Angeboten auf dem portugiesischen Festland sowie auf Madeira, Porto Santo und den Azoren sowie für die südeuropäischen Reiseziele Spanien, Italien, Kroatien und für die Kapverdischen Inseln hat neue Rundreisen im Programm. Das Besondere dabei: Alle Reisen passt der Reiseanbieter den individuellen Wünschen seiner Kunden an, der reibungslosen Organisation sowie dem gewohnten Service und der Sicherheit von Olimar inklusive.

Wandern trifft auf Kulinarik in Portugal

Bei der Reise „Nordportugal für Genießer“ begeben sich Urlauber acht Tage lang auf eine individuelle Entdeckungstour durch die historische Minho-Region im Norden Portugals. Mit der Seilbahn fahren sie zur Wallfahrtskirche Santa Luzia in der Distrikthauptstadt Viana do Castelo und erkunden in Eigenregie den UNESCO-geschützten Nationalpark Peneda-Gerês. In Braga wandern sie zur Wallfahrtskirche Bom Jesús do Monte und in Guimarães, der „Wiege der Nation“, zum Castelo, der Geburtsstätte des ersten portugiesischen Königs.

Auch der Genuss kommt bei dieser Reise nicht zu kurz: In Porto können Reisende ihren Abend mit einem Portwein in einer Kellerei an den „Cais de Gaia“ am Douro-Ufer ausklingen lassen und besichtigen in der Weinstadt Amarante das davon rund eine Stunde entfernte Régua, die Heimat des Portweins.

Im kürzlich eröffneten Hotel FeelViena in Viana do Castelo erwartet sie außerdem ein Degustationsmenü, während sie sich im Carmo’s Boutique Hotel in Ponte de Lima mit einem Bad mit Kräutern und ätherischen Ölen verwöhnen lassen können.

Preisbeispiel: Im Preis von 1250 EUR pro Person sind bei dieser Kulinarik-Rundreise acht Übernachtungen mit Frühstück und vier Abendessen inklusive.

Zwischen Wein und Bergen in Spanien

Spanien ist das Heimatland des Rioja. Die kulinarische Reise „Erlebnis Rioja: Der Wein, die Menschen, die Natur“ steht gänzlich im Zeichen dieses erlesenen Weines sowie der Gegend, die ihm seinen Namen gab.

Im Hotel Villa Laguardia im gleichnamigen Städtchen im baskischen Teil der Rioja untergebracht, „erwandern“ und „erschmecken“ sich Urlauber mit einem Reiseconcierge in vier Tagen die berühmte Weinregion. In Haro etwa spazieren sie durch den Weinberg und probieren regionalen Wein. Im 10km von Haro entfernten Briones besuchen sie das Museo Vivanco, das einen tiefen Einblick in die Geschichte des Rioja-Weinbaus gibt. Sie wandern durch die Berge Sierras de Cantabria y Toloño und verköstigen den würzigen Schafskäse in einer Idiazábal-Käserei. Ebenfalls steht eine Olivenölprobe und die Besichtigung von La Riojas Hauptstadt Logroño auf dem Programm.

Preisbeispiel: Pro Person ist diese Reise ab 964 EUR buchbar.

Italien für alle Sinne

Die kulinarische Reise „Chianti und Vino Nobile“ ist insbesondere für Weinliebhaber ein Muss, denn in sieben Tagen probieren sie sich durch erlesene Weine der Toskana. Ob in Montecarlo, in der Chianti-Hauptstadt Greve oder in Montepulciano - die italienischen Weinregionen warten mit edlen Tropfen auf und garantieren exquisite geschmackliche Erlebnisse.

Auch die restlichen Sinne kommen bei dieser Reise nicht zu kurz: Weinberge und Olivenhaine der Toskana laden vor der Kulisse herrlicher Naturlandschaft zum Wandern ein, ebenfalls gibt es in jener berühmten Weinregion diverse kulturelle Städte und Sehenswürdigkeiten zu entdecken. So sind die Kathedrale San Zeno in Pistoia, die romanische Kollegiatkirche Sant'Agata in Asciano sowie der Dom Santa Maria in Impruneta sicherlich einen Besuch wert.

Preisbeispiel: Diese Reise ist ab 558 EUR pro Person buchbar.

Weitere Gourmetreisen von Olimar finden Interessierte unter: www.olimar.de/gourmetreisen/ (red)