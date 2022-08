Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 32/33

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste gegen die französische Politik in Burkina Faso:

In der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou kommt es heute aller Voraussicht nach zu Protesten gegen die französische Präsenz in dem westafrikanischen Land. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen und gewaltsame Zwischenfälle möglich.

Unabhängigkeitstag in Pakistan:

Pakistan begeht am Sonntag, den 14. August 2022, seinen Unabhängigkeitstag. In allen größeren Städten, vornehmlich in der Hauptstadt Islamabad, erhöhen die örtlichen Behörden aufgrund möglicher Proteste die Sicherheitsvorkehrungen. Grundsätzlich besteht landesweit wegen der symbolischen Bedeutung des Datums eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen.

Unabhängigkeitstag in Indien:

Am Montag, den 15. August 2022, feiern auch die Bürgerinnen und Bürger im benachbarten Indien den Unabhängigkeitstag ihres Landes. Im Hinblick auf mögliche Proteste und sogar Anschläge verschärfen die örtlichen Behörden die Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere in der Hauptstadt Neu-Delhi.

Nationaltag in Liechtenstein:

Ebenfalls am Montag begehen die Menschen in Liechtenstein den Nationaltag ihres Landes. Aus diesem Grund ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag in Indonesien:

Indonesien feiert seine Unabhängigkeit am kommenden Mittwoch, den 17. August 2022. Hinsichtlich möglicher Demonstrationen ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)