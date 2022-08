Wikinger Reisen & ISO Travel Solutions feiern Partnerschafts-Jubiläum

Der gemeinsame Weg begann vor 25 Jahren mit dem seinerzeit neuartigen Veranstaltersystem ITOS V10, das die ISO bereits mit einer Windows-Oberfläche und einer modernen Bedienung per PC-Maus ausstattete. Mitte der 1990er waren in der Touristik noch Anwendungen üblich, die man lediglich per Tastatur bedienen konnte. Das Pilotprogramm ging 1997 live und legte den Grundstein für das Wachstum der ISO im Markt der Touristiksysteme.

Wikinger Reisen migrierte später auf die Nachfolgesysteme der ISO, die Software Suiten OCEAN und das aktuelle Pacific; auch das CRM-System Emerald führte Wikinger Reisen ein.

Weiterführung der Zusammenarbeit

Mit Georg Kraus, dessen Sohn Daniel Kraus und seinem Enkel Janek Kraus begleitet die ISO inzwischen die dritte Generation des familiengeführten Unternehmens. So hat sich über die vergangenen 25 Jahre eine äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. Das ständige Augenmerk der ISO auf Qualität und Verlässlichkeit hat das aus dem nordrhein-westfälischen Hagen stammende Reiseunternehmen überzeugt.

Daher verlängerte Wikinger Reisen aktuell den Vertrag mit der ISO Travel Solutions GmbH um volle vier Jahre. Darüber hinaus ist eine gemeinsame Marketing-Kampagne geplant.

Stimmen zum Jubiläum

„Die Einführung von ITOS V10 bei Wikinger Reisen im Jahr 1997 war das erste Projekt, das ich für die ISO begleiten durfte,“ berichtet Markus Kretschmer, heute Managing Director ISO Travel Solutions GmbH. „Direkt an meinen ersten Arbeitstagen führte mich der Weg nach Hagen in das Büro von Wikinger Reisen. Daher empfinde ich eine starke persönliche Verbindung zu unserem langjährigen Kunden und Partner. Das Team der ISO ist stolz darauf, dass Wikinger Reisen uns seit 25 Jahren die Treue hält und wir nun auch in den nächsten 4 Jahren die Zusammenarbeit fortsetzen.“

„Die ISO Travel Solutions ist seit 25 Jahren ein vertrauensvoller Partner von Wikinger Reisen und bildet das Rückgrat unseres touristischen Produktes“, erklärt Janek Kraus, Co-CEO Wikinger Reisen. (red)