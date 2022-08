Scalerion: Neue Plattform für Zusatzerlöse im Reisevertrieb

Handel ist Wandel, sagt ein altes Sprichwort und der Wandel ist aktuell noch stärker zu spüren. Das Buchungsverhalten der Kunden hat sich nachhaltig verändert, weshalb neue Konzepte und Ideen in der Touristik mehr denn je gefragt sind. Das Start-up Scalerion setzt mit seinem Online-Marktplatz genau an dieser Stelle an. Das Konzept soll dem Reiseverkauf helfen, bequem Zusatzerlöse zu generieren. Ohne großen Mehraufwand oder zusätzliche Kosten.

Jedes Reisebüro wird zum Marktplatz

Die Plattform funktioniert ganz einfach und risikofrei. Der Reisevertrieb kann das eigene Geschäftsmodell um die Marktplatz-Lösung erweitern, sodass die Kunden und Kundinnen auf direktem Weg alles erwerben können, was sie für beispielsweise ihre Reise benötigen - vom Koffer bis zur Sandale.

Reisebüros erhalten Provision für jeden Verkauf und verdienen so an dem Zusatzgeschäft mit. Gleichzeitig stärken sie ihre Kundenbindung, erweitern ihr Angebot und differenzieren sich von Wettbewerbern.

So funktioniert's:

Der Weg zur Provision ist schnell und in wenigen Schritten gemeistert. Interessierte Reisebüros registrieren sich einmalig bei Scalerion. Anschließend können sie ihren Kunden und Kundinnen die Produkte der Plattform kinderleicht vorführen und verkaufen. Die Bestellung erfolgt über QR-Codes vor Ort und die gekauften Waren werden direkt aus zentralen Lagerbeständen der Hersteller an die Käufer versendet. Scalerion liefert dabei umfassendes Informations- und Transaktionsmanagement sowie eine vollständige Zahlungsabwicklung.

„Wir freuen uns darauf, Zusatzerlöse im Reisevertrieb mit unserer Marktplatztechnologie endlich unkompliziert möglich zu machen. Durch unsere Lösung und besonders durch die Zusammenarbeit mit verschiedensten Herstellern eröffnen sich völlig neue Verkaufsmöglichkeiten”, erklärt Thomas Wetzlar, Gründer und Geschäftsführer von Scalerion.

Für die strategische Geschäftsentwicklung und die Kommunikation mit dem Reisevertrieb hat Scalerion die Bonner Agentur KITICON Global Networks beauftragt. Gemeinsam mit Inhaberin Tina Kirfel treibt Thomas Wetzlar die Verbreitung der Plattform in der Branche nach vorne.

