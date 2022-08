Mondial präsentiert Winterkatalog 2022/23

Auch für die kommende Wintersaison haben die Reiseprofis von Mondial Reisen ein spannendes Paket an Urlaubsmöglichkeiten zusammengestellt. Übersichtlich dargestellt und nach Themengebieten sortiert. Für Individualreisende und Gruppen. So warten im Mondial-Winterportfolio auf Sportbegeisterte tausende Pisten- und Loipenkilometer, auf Kulturfreunde winterlich beleuchtete Städte und auf Ruhesuchende entspannte Wellness-Aufenthalt oder urige Berghütten. Auch das Angebot an Unterkünften ist so vielfältig wie die Reisenden selbst, so hat Mondial die besten Hotels, Ferienwohnungen und Resorts in den Katalog geholt.

„Wir legen sehr hohen Wert darauf Österreich in all seinen Facetten für unsere Kund:innen sichtbar und greifbar zu machen. Deshalb bieten wir seit Jahren ein stetig wachsendes Hotelangebot für unterschiedliche Zielgruppen bzw. Interessen (Alleinreisende, Familien, Sport, Kultur, Wellness, Hunde, Hütten,....) und für alle Urlaubsbudgets", so Mondial Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka. "Mondial Reisen ist der Profi für Urlaub in Österreich und persönliche Beratung ist uns besonders wichtig. Unser Portfolio umfasst mehr als 600 Partner-Unterkünfte in allen Bundesländern - so finden wir für alle Bedürfnisse das richtige Angebot!"

Details zum Monidal Winterkatalog

Gezielte Suche nach Themen

Auf Anhieb das richtige Hotel finden ist wichtig und spart wertvolle Zeit - deshalb sind im aktuellen Mondial Winterkatalog alle Hotels auch nach Themen kategorisiert: von Luxury Hotels über Boutique-Häuser bis hin zu Kinderresorts, hundefreundliche Hotels und urige und gediegene Hütten reicht die Palette. Eine sehr userfreundliche Suche und Buchung bietet auch das Mondial-Booking-Tool auf www.mondial-reisen.com.

Wintersport für alle Bedürfnisse

Actionreiche Outdoor-Stunden lassen sich in Österreich perfekt verbringen. Die Palette ist vielfältig: Skifahren, Langlaufen, Eislaufen, Schneeschuhwandern, Rodeln etc. Und genauso abwechslungsreich ist auch das Angebot an Unterkünften: luxuriös, gediegen, familiengeführt oder urig.

Oder doch lieber ein Städte-Trip?

Ein romantischer Spaziergang durch winterlich beleuchtete Straßen, ein Punsch auf einem traditionellen Weihnachtsmarkt oder ein beeindruckender Museumsbesuch. Österreichs Landeshauptstädte haben auch in der kalten Jahreszeit viel zu bieten. Die passenden Hotels sowie spezielle Reisetipps und Pakete sind ebenfalls Teil des aktuellen Winterkatalogs.

Spaß in der Gruppe

Sei es eine Reise mit Freunden, Arbeitskolleg:innen oder dem Verein – Action und Abwechslung in der Gruppe sorgt für die perfekte Auszeit vom Alltag. Kreative Ideen und Vorschläge für mehrtägige Reisen in Österreich hält der Winterkatalog ebenso parat wie eintägige Ausflüge in der Gruppe. Auch hier positioniert sich Mondial stark als österreichischer Veranstalter mit dem umfangreichsten Angebot und den spannendsten Partnern für Urlaub in Österreich.

Fokus Nachhaltigkeit

Gäste, die Wert darauf legen in mit dem Umweltzeichen „Green Hotel“ zertifizierten Betrieben zu nächtigen, finden diese ebenfalls rasch im Katalog. Urlaub ohne Verzicht, nachhaltig und mit der besonderen Note.

Link zum Online-Katalog HIER (red)