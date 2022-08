Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 31/32

Nach wie vor beschäftigt die Welt vor allem der Krieg in der Ukraine – die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Militärinvasion dauert nun bereits seit Monaten an. Tausende Menschen wurden in den letzten Wochen und Monaten verletzt oder getötet, Millionen von Ukrainern befinden sich auf der Flucht.

Pride-Parade in Stockholm:

Am morgigen Samstag, den 06.08., findet in der schwedischen Hauptstadt Stockholm eine Pride-Parade statt. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Politische Proteste in Australien:

Ebenfalls morgen kommt es in der australischen Metropole Perth voraussichtlich zu einer Demonstration vor dem US-Konsulat. Hintergrund der Proteste ist die geplante Auslieferung von Julian Assange an die Vereinigten Staaten. Trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen sind gewaltsame Zwischenfälle nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag in Bolivien:

Schließlich begehen die Menschen in Bolivien morgen den Unabhängigkeitstag des Landes. Es ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, Demonstrationen und gewaltsame Zwischenfälle sind möglich.

Unabhängigkeitstag in der Elfenbeinküste:

Am Sonntag, den 07.08., wird auch in der Elfenbeinküste der Unabhängigkeitstag gefeiert. Die örtlichen Behörden verschärfen die Sicherheitsvorkehrungen, spontane Demonstrationen und lokale Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Anti-Regierungs-Demonstration in Indien:

Darüber hat die politische Opposition im nordindischen Bundesstaat Bihar für Sonntag zu Protesten gegen die Zentralregierung aufgerufen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Kenia:

Am Dienstag, den 09.08., finden in Kenia Präsidentschaftswahlen statt. Außerdem wählen die Bürgerinnen und Bürger ein neues Parlament und die neuen Mitglieder der Nationalversammlung. Besonders am Tag der Wahl ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Auch bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrsbehinderungen führen können.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)