TUI Cruises: Frühbucher-Ermäßigung verlängert

Als Beispiel sei die 9-tägige Reise „Westliches Mittelmeer mit Salerno“ ab/bis Palma (Mallorca) mit der Mein Schiff 2 vom 21.06. bis 30.06.2023 zu nennen, die inklusive 180 EUR Frühbucherrabatt nun ab 1.399 EUR p.P. in der Innenkabine bzw. 1.719 EUR Balkonkabine bei Doppelbelegung im PRO Tarif kostet.

Event-Reisen 2022

Mein Schiff lässt den Sommer so richtig musikalisch ausklingen und hat dafür ein unschlagbares Angebot für alle Fans der Eventreisen: Gäste, die bis zum 15. August vier Kabinen auf einen Vorgang buchen, erhalten ein gemeinsames Bordguthaben von 500 Euro für den Schlagerliner (09. bis 14.09.2022) und/oder für die The Kelly Family Cruise (14. bis 18.09.2022). So können Gäste mit Freunden, Familie oder Kollegen unter anderem mit der Schweizer Hit-Stürmerin Beatrice Egli, Party-Garant Roberto Blanco, Schlager-Titan Bernhard Brink, dem Quintett voXXclub, Entertainer Ross Antony, Mallorca-Star Peter Wackel und Schlagerikone Claudia Jung oder der Kelly Family auf der Mein Schiff 6 über die Ostsee schippern. Dieses Angebot gilt für alle Kabinen-Kategorien. (red)