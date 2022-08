Attika Premium: Griechenland de luxe

Der neue Unternehmenszweig steht für individuelle High-End-Reisedienstleistungen mit maßgeschneiderten Lösungen für perfekte Reiseerlebnisse. Dabei wird, ebenso wie auch bei Attika Reisen, besonderer Wert auf einen qualitativ hochwertigen Rundum-Service durch das erfahrene und äußerst engagierte multinationale Team gelegt, von der ausgefeilten Reiseplanung über spezielle Events, Concierge- und Transferservices bis hin zur diskreten Immobilienvermittlung in Griechenland und Zypern.

Exklusive Reisedienstleistungen

Unter dem Namen Attika Premium wird der Münchner Reiseveranstalter Attika Reisen künftig exklusive Dienstleistungen im High-End-Segment im Luxustourismus anbieten. Dazu wurde das griechische Partnerunternehmen QLS Travel Ltd mit der Organisation und dem Vertrieb betraut.

Gäste können die vollständige Planung und Durchführung eines kompletten Aufenthalts in Anspruch nehmen, ebenso wie einzelne der individuellen und maßgeschneiderten Reisedienstleitungen. Dazu zählt neben der Unterbringung in den exklusivsten Häusern, wie stylischen Boutique-Hotels in Athen oder abgeschiedenen Insel-Hideaways, auch das Veranstalten von Events zu verschiedensten Anlässen, wie Hochzeiten, Geburtstagen, Unternehmensveranstaltungen, Partys, private Abendessen oder auch besondere Erlebnisse für Kinder.

Concierge-Service

Der eigene Concierge-Dienst bietet eine umfassende Beratung und Betreuung nach Wunsch zu den vielfältigsten Erlebnissen, wie das Engagieren von Privatköchen und Personal Trainern, Kunst-Beratung oder Spa-Therapeuten. Der exklusive Transferservice reicht von verschiedensten Fahrzeugen über Yachten bis hin zum Luftverkehr per Privatflugzeug, Jet- und Hubschraubervermietung. (red)