Kroatien eröffnet Brücke in den Süden

Der Umweg durch Bosnien-Herzegowina wurde mit dem Bau der Brücke, die 2,4 Kilometer lang, 21 Meter breit und 55 Meter hoch ist, obsolet. Das Brückenkonzept umfasst eine vierspurige Straße mit einer Fahrspur und einer Stoppspur auf jeder Seite. Sie führt von Brijesta, auf der Halbinsel Pelješac, nach Komarna, auf dem dalmatinischen Festland.

Wichtiges strategisches Projekt

Der Direktor des Kroatischen Fremdenverkehrsamtes, Kristjan Staničić, erklärt: „Der Bau der Pelješac-Brücke ist eines der wichtigsten strategischen Projekte in der Geschichte Kroatiens, vor allem, wenn man weiß, dass der Bau den Süden Kroatiens mit dem Rest des Landes verbindet. Das bedeutet eine noch bessere Verkehrsanbindung von Dubrovnik, unserer touristischen Perle und einem der beliebtesten Reiseziele Kroatiens, sowie der gesamten Halbinsel Pelješac. Das Reisen durch diesen Teil des Landes wird von nun an viel praktischer und angenehmer sein, und wir sind besonders stolz darauf, dass die Brücke mit ihrem komplexen und einzigartigen Design den Blick auf die Maliston-Bucht auf interessante Weise verändert hat.“

Kreuzfahrtschiffe nach Neum

Sturm- und windbedingte Probleme sind nicht zu erwarten, da die Brücke für Windstärken von 180 km/h ausgelegt ist. Unter der Brücke ist eine Durchfahrt für große Kreuzfahrtschiffe in Richtung Neum, der bosnischen Hafenstadt, gewährleistet - ein Punkt, der den Bosniern sehr wichtig war. Die Gesamtinvestitionen in das Brückenprojekt belaufen sich auf 526 Mio. EUR, wobei der Anteil der EU-Mittel an der Finanzierung 357 Mio. EUR beträgt. Ziel des Projekts ist auch, den Zugang zur Region in Vorbereitung auf den Beitritt zum Schengen-Raum zu erleichtern. (red)