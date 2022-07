Allianz Partners: Geschäftsführerwechsel in Österreich

Ihr Ziel ist es insbesondere, das B2B2C Segment zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Technische und menschliche Qualität sollen einen besonderen Mehrwert für die Kund:innen und Geschäftspartner am österreichischen Markt schaffen. Zudem will sie innovative, digitale Lösungen der Allianz Partners Gruppe für Österreich verfügbar machen.

„ Ich sehe es als unsere Aufgabe, unseren Geschäftspartnern und Kund:innen in Österreich und Südtirol ein verlässlicher Partner mit der Stärke einer internationalen Marke zu sein. Im Mittelpunkt steht die Zufriedenheit unserer gemeinsamen Kund:innen, für die wir rasche und unkomplizierte Hilfe leisten und innovativen, zeitgemäßen Service bieten. Kundenorientierung, Qualität und eine nachhaltige Kultur des gemeinsamen Voranschreitens sind die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft“, betont Zettl.

Wachstumsorientiertes Mindset

Das Management-Team arbeitet bereits seit Monaten gemeinsam an diesen Prioritäten, eine nahtlose Übergabe der Geschäftsführung in den letzten Monaten stellt die Kontinuität sicher. Silke Zettl startete ihre berufliche Laufbahn im Bereich Marktforschung und Kundenzufriedenheit. In den letzten 16 Jahren sammelte sie Erfahrung in verschiedenen Positionen bei der Allianz Elementar Versicherungs-AG in Österreich, wo sie als Bereichsleiterin im Market Management auch die digitale Agenda auf den Weg brachte. Seit April 2022 ist sie als Chief Sales Officer bei Allianz Partners tätig und entwickelte in dieser Funktion bedarfsgerechte Innovationen im Travel- wie im Assistance-Bereich.

Erik Heusel wird künftig eine globale Führungsrolle in der Allianz Partners Gruppe im Bereich Globale Kunden als „Head of Global Client Segments“ übernehmen und globale Partnerschaften weiter vorantreiben. Heusel ist seit 2002 in der Allianz Gruppe und seit 2011 in verschiedenen Senior Management Rollen bei Allianz Partners tätig. Als Geschäftsführer von Allianz Partners Österreich & Südosteuropa hat er zuletzt die Business Transformation und Diversifikation vorangetrieben, das Allianz Kunden Modell implementiert und auf weitere Länder und Business-Linien skaliert. (red)