Brasilien: Eine-Million-Marke geknackt

Auch die Zahl der Fluganbindungen steigt wieder an: Das internationale Flugnetz Brasiliens ist im Mai 2022 ebenfalls deutlich gewachsen und entspricht nun 74,36 Prozent der Kapazität des Jahres 2019. Der NationalCivil Aviation Agenc zufolge stieg die Kapazität sogar um 312,89 Prozent im Vergleich zum selben Monat im Jahr 2021. Diese Zahlen bestärken Embratur und dessen Präsidenten in ihrer Mission, den internationalen Tourismus des Landes weiterhin zu fördern.

"Wir haben diese großartige Nachricht mit Begeisterung aufgenommen. In nur fünf Monaten haben wir die Zahl der ausländischen Besucher im Vergleich zum gesamten Jahr 2021 verdoppelt. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Werbekampagne für unsere Reiseziele so schnell wie möglich wieder das Niveau von 2019 erreichen werden", erklärt Präsident Silvio Nascimento .

Aufschwung durch Initiativen

Embratur hat in Werbeinitiativen für Brasilien in strategischen Märkten weltweit investiert. Mindestens fünf Werbekampagnen wurden für 2022 geplant. Darüber hinaus hat Embratur im Rahmen einer Partnerschaft mit dem brasilianischen Unternehmen Sebrae eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, um die Bekanntheit Brasiliens im Ausland zu steigern. Dazu gehören zum Beispiel internationale Pressereisen, die Teilnahme an großen internationalen Messen, die Organisation von Roadshows sowie Famtrips für Reisebüroagenten und touristische Verbände und Partner. (red)