Ras al Khaimah: Wanderevent geht in die 2. Runde

Bei der letztjährigen HIGHLANDER-Veranstaltung konnte Ras Al Khaimah 158 Abenteurer aus den VAE und anderen europäischen Ländern begrüßen, die das einzigartige Berg-Ökosystem des Emirats erkunden wollten.

So weit die Füße uns tragen

Auch diesmal werden die Wanderer alles, was sie zur Selbstversorgung benötigen im Rucksack mit sich führen und auf 100 Kilometern Wanderwege über den Jebel Jais, den höchsten Berg der VAE, navigieren. Die Route umfasst 14 Kilometer neu entwickelter Wege, darunter den neuen HIGHLANDER-Trail, der als längster Wanderweg in den VAE gilt. Er führt Wanderer durch das Wadi Ghalila, wo sie auf dem kultigen "Stairway to Heaven" das ultimative Wandererlebnis erwartet. Die neuen Routen sind anspruchsvoller als die ursprünglichen Trails und deshalb in zwei Abschnitte unterteilt: Der Niedrige verbindet den Gipfel des Jebel Jais mit den unteren Wanderwegen und führt durch die beliebte "Hidden Oasis", während der obere Abschnitt die verschiedenen Jebel Jais-Wanderwege miteinander verbindet, um die längeren Strecken zu erweitern. Da die Sicherheit an erster Stelle steht, wird es zahlreiche HIGHLANDER-Kontrollpunkte geben – Streckenposten und medizinische Erste-Hilfe-Stationen inklusive.

Ohne Spuren zu hinterlassen

Im Einklang mit Ras Al Khaimahs Vision, führend im Bereich des nachhaltigen Tourismus zu werden, folgt der globale Ethos von HIGHLANDER den Prinzipien des nachhaltigen Tourismus durch seine Null-Abfall-Politik. Jedes Abenteuer beinhaltet einen "Leave No Trace"-Workshop sowie Aufklärungsgespräche über Ökologie und Nachhaltigkeit, um die Bedeutung des Schutzes der natürlichen Umwelt des Emirats hervorzuheben und nur Erinnerungen und beeindruckende Fotos mit nach Hause zu nehmen. Diese Vorträge verstärken den naturverbundenen Aspekt des Wanderns und schärfen das Bewusstsein sowie die Wertschätzung der Wanderer für die vielfältige Umwelt und die Notwendigkeit, diese zu erhalten.

"Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet des globalen Abenteuers heißen wir HIGHLANDER zum zweiten Mal willkommen, um Lieblingswanderwege auf dem Jebel Jais wieder zu besuchen und neue Erkundungspfade zu entdecken", erklärt Raki Phillips, Chief Executive Officer der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.

"Ich freue mich sehr auf die zweite Auflage, bei der wir gemeinsam mit der Behörde die HIGHLANDER-Gemeinschaft in die natürliche Schönheit unseres Emirats eintauchen lassen, die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Outdoor-Aktivitäten hervorheben und zeigen, wie wichtig es ist, die Natur für zukünftige Generationen zu erhalten", fügt Fadi Hachicho, Managing Director von HIGHLANDER UAE und Gründer von Adventurati Outdoor, hinzu.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.highlanderadventure.com/ras-al-khaimah/ möglich. Die Teilnahme kostet 1.300 AED (ca. 350 EUR) und beinhaltet drei Mahlzeiten pro Tag, den Shuttle zum Startpunkt, den Transport einer 60L/20kg-Tasche zum Zielpunkt und die Servicegebühr der Bergwacht. Alle Teilnehmer erhalten ein HIGHLANDER-Finisher-Abzeichen sowie eine Urkunde, einen Ausweis, eine Startnummer, eine Karte und eine exklusive Feier im Ziel. (red)