Weiterer Ausbau Campus Live-Erlebnisse 2022

Gemeinsam mit der DER Touristik Deutschland werden in diesem Jahr rund 1.000 Live-Schulungsplätze auf Inforeisen angeboten – fast genauso viele wie 2019.

„Das Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen. Das gilt für Präsenzseminare und noch mehr für Inforeisen. Ein Reiseziel selbst mit allen Sinnen zu erleben und mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen, macht den Unterschied in der Beratung. Was den Reisebüroprofis hilft, ihre Kundinnen und Kunden für ein Reiseziel zu begeistern und mit Wissen zu punkten“, erklärt Jörg Fermüller, Leitung Vertrieb DERTOUR Austria und REWE Austria Touristik.

Los Angeles, Rhodos, Irland oder Kreta

Bereits im April flogen 200 Reisebüroprofis aus Deutschland und Österreich zur Campus Academy 2022 nach Irland. Im Mai ging es nach fast zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause endlich wieder auf eine Campus Live Fernstrecke in die USA nach Los Angeles. Ab Mitte Mai bis Ende Juni wurden mehrere Touren zu unterschiedlichen griechischen Inseln wie Rhodos, Kreta u.v.m. angeboten. Ein besonderes Event fand in Antalya statt: 80 Reiseverkäufer:innen flogen auf Einladung der DER Touristik, der Tourismusentwicklungs- und Förderungsagentur TGA und Go Türkiye mit SunExpress ins Trendy Lara Hotel nach Antalya. Der Fokus des kurzen, kompakten Programms lag auf Destinationserlebnissen wie einem Besuch der historischen Stadt Perge sowie Aktivevents wie Biken, Wandern, Rafting und einer Bootstour. Abgerundet wurde das Programm durch exklusive Abendprogramme. Wertvolles Counterwissen bot ein Schulungsprogramm mit zwölf Workshoppartnern. Die Teilnehmenden konnten so ihre Destinations- und Hotelexpertise auffrischen und nach zweijähriger Pause wieder mit den relevanten Ansprechpartner:innen persönlich in Kontakt treten.

„Es war toll, dass wir uns endlich wieder live sehen konnten. Mit einer Mischung aus Workshops, Ausflügen, Gesprächen und Hotelbesuchen konnten wir den Expedientinnen und Expedienten die Trenddestination dieses Sommers aus erster Hand näherbringen“, resümiert Tim Grosse, Head of Türkei bei der DER Touristik.

„Unser Campus Live-Programm bietet einen guten Mix: Es gibt kurze, intensive Campus LIVE Compact Reisen in kleinen Gruppen in die wichtigsten Sommerdestinationen mit einem Fokus auf neuen und Topseller-Hotels, aber auch große Destinationstouren in beratungsintensive Rundreise-Zielen“, fasst Fermüller das Programm 2022 zusammen.

Persönlicher Kontakt im Vordergrund

Dabei stets im Vordergrund stehen soll der persönliche Kontakt der Reiseprofis zu den DER Touristik-Veranstaltern und touristischen Partnern einerseits und die Wissensvermittlung andererseits. Ergänzt wird das Campus Live-Programm weiterhin durch digitale Schulungsangebote wie digitale Reisemessen, Webinare, Präsenzseminare, Roadshows, e-Learning-Kurse und Podcasts, die im REWE eigenen Radiosender aufgenommen werden und für sehr zufriedenstellende Download-Zahlen sorgen. DERTOUR Austria und die REWE Austria Touristik waren seit Jahren für tolle Events bekannt: Auch hier wird heuer wieder Rechnung getragen und ein Schiff am Wörthersee gechartert. Mit ausgewählten Partner:innen schippern Agent:innen am 23. August dem Sonnenuntergang entgegen und können sich bei einem Aperitif über angesagte Winterdestinationen unterhalten. Auch abseits der großen Städte zeigt der Veranstalter Präsenz: Mit (DELUXE) Lunches in Villach, Saalfelden, Wels oder Amstetten soll Flagge in ganz Österreich gezeigt werden.

Für das zweite Halbjahr 2022 sind weitere Campus Live Reisen auf die Malediven, nach Mexiko und Israel sowie ein Campus Live Deluxe nach Rom geplant. (red)