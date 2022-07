Neuer Veranstalter am heimischen Reisemarkt

Mit Patrick Gassner, Geschäftsführer von URLAUBSTOURISTIK URL-Reise GmbH, steht ein bekanntes Gesicht der österreichischen Reisebürobranche mit jahrelanger Erfahrung als Vertriebsleiter, an der Spitze des neuen Unternehmens. „Ich habe mir in meiner bisherigen Laufbahn viel an Vertriebserfahrung aneignen dürfen und auch das Zusammenspiel von stationärem Reisebüro- und Online-Vertrieb gelernt. Genau diese Erfahrung wollen wir nun nutzen, um ein zuverlässiger Reisebüro-Partner auf Augenhöhe zu sein“, so der gelernte Tourismusfachmann Patrick Gassner.

Konzept und Ziele des neuen Veranstalters

„Mit der neuen Veranstalter-Marke URLAUBSTOURISTIK starten wir heuer noch überschaubar mit drei eigenen Ferienflügen nach Hurghada die gezielt Familien ansprechen sollen", so Gassner weiter. Diese Sondercharter sind aktuell schon zum Herbstferien-Termin (Mittwoch 26.10. – Mittwoch 02.11) ab Wien und Linz, buchbar und werden vom Partner SMARTWINGS durchgeführt.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, der dynamischen Reisekalkulation entgegenzuwirken und wollen den Reisebüros wieder mit Preissicherheit, österreichischen Ansprechpartnern mit Sitz in Linz/Hörsching, Reiseunterlagen in Papierform, klassischen Umbuchungs- und Stornobedingungen sowie Qualität in Sachen Betreuung zur Seite stehen", erklärt der Geschäftsführer das Konzept des neuen Veranstalters. So stehe auch schon ein eigener Folder für den Herbstferien-Termin zur Verfügung, um von Anfang an auch für Transparenz in der Preisgestaltung zu sorgen.

"Die Buchbarkeit über TOMA sowie die Anbindung über Bistro ist bereits in der finalen Umsetzung und wird unsere Präsenz in den Reisebüros unterstreichen,“ führt Gassner weiter aus.

Für 2023 plant der Reiseveranstalter bewusst sein Hauptaugenmerk auf die Bundesländer zu legen und versucht hier einige Destinationen ins Programm zu nehmen, die aktuell spärlich bis nicht ab den Bundesländern geflogen werden. Welche Ziele dies sein werden entscheide sich noch im Laufe des Jahres.

„Wir freuen uns auf jeden Fall auf reges Interesse seitens der Reisebüros, gemeinsam mit uns, die URLAUBSTOURISTIK am heimischen Markt zu etablieren", so Gassner abschließend.

Nähere Infos:

URLAUBSTOURISTIK URL-REISE-GmbH, Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching

Tel.: +43 7221/643 65

E-Mail: agenturservice@urlaubstouristik.at

(red)