Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 29/30

Tag der Revolution in Gambia:

Am heutigen Freitag wird in Gambia der Tag der Revolution begangen. Der Termin erinnert an den Militärputsch in dem westafrikanischen Land am 22. Juli 1994. Aufgrund möglicher gewaltsamer Zwischenfälle und Proteste ist landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Bahnstreik in Italien:

Außerdem kommt es heute aller Voraussicht nach zu einem Streik im Bahnverkehr in den italienischen Regionen Kalabrien und Marken. Sollte der Arbeitskampf wie geplant stattfinden, ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten.

Christopher Street Day-Parade in Berlin:

Am Samstag, den 23. Juli 2022, findet in Berlin die diesjährige Parade zum Christopher Street Day statt. Aufgrund der erhöhten Präsenz von Sicherheitskräften sind örtliche Verkehrseinschränkungen nicht auszuschließen.

Pride-Parade in Budapest:

Zeitgleich zur Christopher Street Day-Parade in Berlin findet auch in der ungarischen Hauptstadt Budapest am Samstag eine Pride-Parade statt. Auch hier sind im Zuge der Veranstaltung lokale Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen.

Ryanair-Piloten in Frankreich und Belgien streiken:

Das ganze Wochenende lang kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem Streik von Ryanair-Piloten in ganz Frankreich und Belgien. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Behinderungen kommen.

Verfassungsreferendum in Tunesien:

Am Montag, den 25. Juli 2022, findet in Tunesien ein Verfassungsreferendum statt. Es ist daher landesweit mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Mögliche Proteste können unter Umständen zu gewaltsamen Zwischenfällen führen.

