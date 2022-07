Wizz Air Abu Dhabi: Neue Flüge nach Kuwait & Male

Wizz Air Abu Dhabi wird ab 4. Oktober 2022 viermal wöchentlich - dienstags, donnerstags, samstags und sonntags - Flüge von Abu Dhabi nach Male, dem wichtigsten internationalen Flughafen der Malediven, anbieten.

Ab 30. Oktober wird die Low-Cost-Fluggesellschaft dann außerdem täglich Flüge nach Kuwait City aufnehmen und damit ihr Angebot in der Golfregion erweitern.

Die neuen Strecken werden mit dem neuesten Airbus A321neo von Wizz Air Abu Dhabi bedient, der noch in diesem Jahr in die Flotte der nationalen Fluggesellschaft aufgenommen werden soll.

Owain Jones, Development Officer bei Wizz Air sagt dazu: "Mit der Ankunft unseres fünften Airbus-Flugzeugs im Oktober freuen wir uns, die Verbindungen zu unseren Nachbarländern im Golf-Kooperationsrat mit Flügen nach Kuwait zu verbessern und unseren Kunden günstige Flüge auf die Malediven anzubieten.” (red)