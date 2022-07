Aldiana kündigt neue Resorts in der Türkei & Ägypten an

Nach derzeitiger Planung wird die neue Clubanlage in der Türkei im Sommer 2023 in der Nähe von Side eröffnen. Der Vertrag für den Neubau wurde in der vergangenen Woche unterschrieben. 2024 folgt die nächste Cluberöffnung in Ägypten. Im Zuge der Neugestaltung des Portfolios wird der Aldiana Club an der Costa del Sol ab der nächsten Saison aus dem Programm genommen. Damit wird die Spanienpräsenz auf zwei Clubs fokussiert - zugunsten einer neuen Vielfalt an Destinationen in bald sieben Ländern.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Eigentümer, der DER Touristik Hotels & Resorts, schon in so kurzer Zeit die ersten neuen Club-Projekte realisieren können. Mit gleich zwei Neueröffnungen in den kommenden zwei Jahren werden wir das Aldiana Cluberlebnis in hochmodernen Anlagen weiterentwickeln. Unsere Vorstellungen fließen direkt in die Planung der Objekte ein – sodass sie in enger Abstimmung mit den Eigentümern für Aldiana maßgeschneidert werden“, so Aldiana Geschäftsführer Markus R. Kempen.

„Als etablierte Premiumclubmarke werden wir die angekündigte Expansion der Marke weiter vorantreiben. Die geplanten Neueröffnungen von Neubauprojekten sind ein erster Schritt auf dem Weg, vielfältigen Urlaubsgenuss in hochwertigen und modernen Anlagen umzusetzen“, betont Georg Schmickler, CEO DER Touristik Group Hotel Division.

Eröffnung 2023: Aldiana Club in der Türkei

Die Planung des 70.000m2 großen Resorts an der türkischen Riviera mit direktem Strandzugang beinhaltet weitläufige Grünflächen mit natürlichen Dünen sowie die für Aldiana typischen Sporteinrichtungen inklusive Tennis- und Paddleplätzen sowie vielfältigen Poollandschaften - vom Aquapark über den Relax- bis zum Kinderpool. Das großzügige Welldiana Spa mit modernster Ausstattung wird zur Entspannung beim Saunieren, zu Massagen und kosmetischen Anwendungen einladen. Abgerundet wird das Club-Angebot durch ein stylisches Design, verschiedene Restaurants und eine abwechslungsreiche Abendunterhaltung im modernen Theater, verschiedenen Bars und einem Nightclub.

Die Anlage an der türkischen Riviera soll über insgesamt 350 großzügige Zimmer - mit einem hohen Anteil an Außenbereichen & teilweise sogar mit direktem Poolzugang - verfügen.

Eröffnung 2024: Aldiana Club in Ägypten

Weniger als vier Flugstunden entfernt von Österreich entsteht der zweite Neuzugang der Aldiana Familie: In Sharm El Naga, südlich von Hurghada, wird im Sommer 2024 der erste Aldiana Club in Ägypten eröffnen. Mit direktem Strandzugang wird das großflächige Resort mit mehr als 350 Zimmern Clubgästen ein besonders vielfältiges Aktivitäten- und Genussvielfalt auf über 260.000m2 - genau abgestimmt auf die Wünsche der Aldiana- Gäste und mit einem großen Angebot für Familien - bieten. (red)