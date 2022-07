Wizz Air verzeichnet neuen Passagier-Rekord

Wizz Air verzeichnete im Juni 2022 mit 4,34 Mio. beförderte Passagiere - was einer Steigerung von 179% im Vergleich zum Juni 2021 entspricht - einen neuen persönlichen Rekord erzielt. Paulina Gosk, Communications Manager bei Wizz Air, sagt dazu: „Wir sind stolz darauf, dass wir im Juni eine neue Rekordzahl von Reisenden an ihre Destination geflogen haben. Trotz der bekannten Herausforderungen, denen sich die Reisebranche stellen muss, haben wir im vergangenen Jahr ein beträchtliches Wachstum erzielt und damit die Voraussetzungen für weiteres Wachstum im nächsten Jahrzehnt geschaffen."

Wachstum bei Wizz

Wizz Air hat ihr Streckennetz in den vergangenen zwölf Monaten erheblich ausgebaut und 200 neue Routen zu insgesamt 126 Zielen in Europa und darüber hinaus aufgenommen. Um dieses kontinuierliche Wachstum zu gewährleisten, hat Wizz Air im vergangenen Jahr bereits 27 Airbus-Flugzeuge in Betrieb genommen.

Anfang des Jahres unterzeichnete Wizz Air dann eine weitere Bestellung bei Airbus, mit dem Ziel bis zum Ende des Jahrzehnts ein Konzern mit 500 Flugzeugen zu werden. Der Auftrag umfasse derzeit 13 A320neo, 255 A321neo und 47 A321XLR sowie die zusätzliche Bestellung von 15 A321neo und Kaufrechte für 75 A321neo - somit also insgesamt 411 Flugzeuge.

"Unsere Bestellung von über 400 Airbus-Flugzeugen ist ein echter Durchbruch für Wizz, da sie den geringsten ökologischen Fußabdruck pro Passagier aufweist und unsere ambitionierte WIZZ500-Strategie untermauert", sagt Gosk abschließend. (red)