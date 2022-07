Eröffnung: Erstes Wellness- und Medizin-Retreat in Thailand

Das RAKxa Wellness & Medical Retreat ist das erste vollständig integrative Wellness- und Medizin-Retreat in Thailand und Asien inmitten einer natürlichen grünen Oase vor den Toren Bangkoks. Der Begriff Rakxa bedeutet in der thailändischen Sprache "bewahren" oder "heilen", was dem inhärenten Konzept des Retreats entspricht. Gesundheitsexperten stellen basierend auf der Grundlage von individuellen, medizinischen und labordiagnostischen Ergebnissen ein ganzheitliches und maßgeschneidertes Programm zusammen. Diese Programme sind all-inclusive-Leistungen, die von drei bis 14 Nächte reichen und von Ärzten, Gesundheits- und Wellness-Beratern sowie Fachleuten persönlich und individuell für den Gast erstellt werden.

Schwerpunkte des Retreats

Abseits vom hektischen Trubel der Stadt Bangkok, aber nur 30 Minuten vom Flughafen entfernt, liegt das RAKxa Wellness & Medical Retreat auf Bang Krachao - auch Bangkoks grüne Lunge genannt, und lockt mit einem atemberaubenden Skyline-Blick auf die Stadt. Aktuell stehen den Gästen 27 Garten- und 5 Poolvillen zur Verfügung. Alle Villen wurden von Ärzten und Physiotherapeuten so konzipiert, dass sie für jeden zugänglich sind und die Gesundheit und Sicherheit der Gäste im Mittelpunkt steht.

Umfassende Wellness-Angebote

RAKxa Wellness & Medical Retreat bietet maßgeschneiderte Wellnessprogramme, die von zertifizierten Ärzten entwickelt wurden und medizinische Behandlungen mit ganzheitlichen Therapien kombinieren. Als erstes seiner Art in Thailand verspricht RAKxa ein "transformatives Erlebnis" durch personalisierte Programme. So erwartet den Gast eine Kombination spezialisierter ganzheitlicher und wissenschaftlicher Behandlungen zusammen mit einem maßgeschneiderten Ernährungs- und Aktivitätsplan für optimale Ergebnisse.

Die VitalLife Scientific Wellness Clinic (Partner von Bumrungrad International Hospital) bietet ein medizinisches Labor (für z.B. DNA-Tests, Hormonersatztherapie und Entzündungsanalysen), Lichttherapie, IV-Nährstofftherapie, CryoSauna, Infrarotsauna und ästhetische Eingriffe wie Botox, Cool-Sculping und mehr.

Im RAKxa Jai, dem umfassenden Wellnesszentrum mit Vitalpool, werden ganzheitliche Behandlungen wie traditionelle thailändische Medizin (TTM), traditionelle chinesische Medizin (TCM), ayurvedische Behandlungen und Energieheilungspraktiken angeboten.

Maßgeschneidertes Fitness- & Ernährungskonzept

Das "Training" findet im medizinischen Fitnessstudio RAKxa GAYA statt und Gäste erwartet hier ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm von Physiotherapeuten und Personal Trainern. Die Geräte sind zudem so konzipiert, dass sie die Stabilität und das Gleichgewicht des Körpers der Gäste bewerten sowie die alltäglichen Bewegungen und die Körperhaltung analysieren.

RAKxa Wellness & Medical Retreat legt natürlich auch Wert auf die Herkunft der Lebensmittel sowie eine nachhaltige und gesunde Ernährung. Dies spiegelt sich auch in den beiden Bio-Restaurants wider. Hier wird vorrangig eine entzündungshemmende Philosophie verfolgt, die sich auf lokale, saisonale und nachhaltige Zutaten konzentriert. Im "RAKxa CHA" können die Gäste an Teezubereitungszeremonien teilnehmen und sich von ausgewählten Tees passend zu ihrem Gesundheitszielen verwöhnen lassen.

Nähere Informationen zum Retreat unter: www.rakxawellness.com