Malta: Nachweispflicht bei Einreise entfällt

Auch in Malta entfällt bei der Einreise nun die Nachweispflicht für alle Reisenden. Damit wird kein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mehr benötigt.

Bereits am 2. Mai entfiel die allgemeine Maskenpflicht. Somit können Großveranstaltungen, Events sowie soziale und kulturelle Aktivitäten jeglicher Art wieder uneingeschränkt wie in der Vor-Corona-Zeit stattfinden.

Nähere Informationen zu den aktuellen Einreisebedingungen stehen stets aktuell unter malta.reise/staysafe zur Verfügung.

Malta - Nur 2 Flugstunden entfernt

Mediterrane Lebensfreude gepaart mit ausgezeichneter Küche, kristallklarem Meer und 7000 Jahre Geschichte. Das sind die maltesischen Inseln. Ob Städtereise, Studienreise, Englischkurs, Aktivurlaub, Stay & Cruise oder einfach ein Relax Urlaub. Malta lässt keine Wünsche offen und bietet rund ums Jahr für jeden die richtige Mischung. Tägliche Flugverbindungen mit Air Malta und das nur zwei Flugstunden ab Wien entfernt. (Red)