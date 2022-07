AirlineRating: EVA Air erneut unter den Besten Airlines der Welt

Mit der Öffnung der Länder für Reisende und der Wiederaufnahme des weltweiten Reiseverkehrs hat sich EVA Air mit Rang 8 nicht nur erneut einen Platz unter den Top 20 der besten Fluggesellschaften der Welt von AirlineRatings gesichert - sondern sich auch im Vergleich zum Vorjahr (Rang 9) durch zahlreiche Maßnahmen während der Corona-Lockdowns um einen Platz hochgearbeitet .

"EVA Air war schon immer eine Vorreiterin in Sachen Kabineninnovation, angefangen mit der Premium Economy im Jahr 1992", sagte AirlineRatings-Chefredakteur Geoffrey Thomas. "Sie bietet nach wie vor ein erstklassiges Produkt und einen erstklassigen Service und ist eine herausragende Fluggesellschaft.“

Zeit der Optimierungen

Die private taiwanesische Airline habe die Zeit der Covid-19-Lockdowns intensiv dafür genutzt, die Services für ihre Fluggäste zu verbessern. Um die Abläufe am Flughafen zu beschleunigen und die Zahl der persönlichen Kontakte zu reduzieren, wurden so beispielsweise neue Check-in-Schalter in leicht erkennbaren Farben gestaltet und Services wie die Online-Buchung über die Sitzplatz- und Essensauswahl bis hin zum automatischen Check-in optimiert. Darüber hinaus wurde ein biometrisches Boarding-System mit Gesichtserkennung erprobt.

Anfang dieses Jahres führte EVA Air dann auch noch die EVA e-Library ein, die den Fluggästen eine größere Auswahl an Lektüre während des Fluges bietet, das Flugerlebnis bequemer und komfortabler macht und eine erhebliche Menge an Zeitungs- und Zeitschriftenabfällen vermeidet. Außerdem verkündete EVA Air, dass sie auch weiterhin neue Maßnahmen suchen, bewerten und umsetzen werden, die dazu beitragen, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen.

Faktoren des Ratings

AirlineRatings.com prüft und bewertet regelmäßig mehr als 385 Fluggesellschaften nach einem System von einem bis sieben Sternen. Zu den Daten, die im Rahmen des Awards of Excellence-Bewertungsprozesses untersucht werden, gehören das Alter der Flotte der jeweiligen Fluggesellschaft, Passagierbewertungen sowie das Produktangebot. Auch die Maßnahmen der Fluggesellschaften im Hinblick auf Covid-19, Sicherheitspraktiken und Rentabilität werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Weitere Informationen über die Bewertungsseite und ihre Auszeichnungen finden sich unter www.airlineratings.com (red)