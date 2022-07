airtours-Seminarreise auf den Seychellen

Am Programm der airtours-Seminarreise stand neben unterhaltsamen Erlebnissen vor Ort der Besuch einiger Luxushotels auf den Inseln Mahé, Praslin und la Digue. Begleitet wurde die Reise von Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager airtours.

Abwechslungsreiches Reiseprogramm

Gemeinsam entdeckten die Agents die tropische Farbenpracht der Inseln gepaart mit feinsten Sandstränden und großartiger Hotellerie. Genächtigt wurde unter anderen in den Hotels Four Seasons Seychelles, im Mango House by Hilton, im Constance Ephelia und im Raffles auf Praslin. Eines der Highlights war der Katamaran-Ausflug auf die Insel Moyenne, wo die Gruppe einen angenehmen Tag mit typisch kreolischem Mittagessen verbringen konnte. Auf Mahé wurde Rum der für die Seychellen bekanntesten Rumfabrik Takamaka verkostet. La Digue wurde mit dem Fahrrad erkundet – dabei durfte auch der meistfotografierte Strand der Welt, Anse Source d’Argent, sowie ein Besuch der Seychellen-Riesenschildkröten nicht fehlen.

Inseltraum im Indischen Ozean

Die kleine Inselgruppe der Seychellen, mitten im Indischen Ozean, spiegelt eine Reise in eines der letzten echten Paradiese wider. Die Inseln bestehen aus steil aus dem Meer herausragenden Granitfelsen und bieten all das, was man unter der Vorstellung von tropischen Inseln erwartet: herrliche Palmenstrände mit feinem Sand, üppige Vegetation und - in den bizarr aufragenden Granitbergen - kühle Regenwälder. Nicht unerwähnt soll auch das kristallklare Meer bleiben, das insbesondere Schnorchlern und Tauchern eine eigene Welt eröffnet. Dazu kommt noch kreolische Lebensfreude und Leichtigkeit pur.